U95 vẫn tự lái xe và bí quyết thoát đột quỵ trong gang tấc

Chủ động đi khám ngay khi thấy mắt bị nhòe lúc ngủ dậy, một nam bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ đột quỵ nghiêm trọng khi mạch máu não bị hẹp tới 90%.

Vừa qua, khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV đã thực hiện thành công ca đặt stent động mạch cảnh cho cụ ông H.G. (92 tuổi) trong tình trạng hẹp nặng lên đến 90%. Chỉ sau một đêm lưu viện, cụ ông đã phục hồi thể trạng hoàn toàn, không còn các triệu chứng do thiếu máu não gây ra và quay trở lại cuộc sống sinh hoạt khỏe mạnh thường nhật.

Hành trình 12 năm tin tưởng và dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở tuổi 92

Mối nhân duyên y tế kéo dài hơn một thập kỷ giữa cụ ông H.G. (92 tuổi) và TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp tại Bệnh viện FV, được viết nên từ sự tin tưởng tuyệt đối.

Vào năm 2014, ông từng bị nhồi máu cơ tim và được chính bác sĩ Tuấn can thiệp đặt thành công 4 stent mạch vành. Hành trình giành giật lại sự sống năm ấy đã mở đầu cho một "sợi dây" gắn kết đặc biệt. Suốt 12 năm sau đó, nhờ tuân thủ điều trị nội khoa định kỳ mỗi 3 tháng, sức khỏe tim mạch của ông duy trì cực kỳ ổn định.

Ở tuổi cửu tuần, cụ ông vẫn khiến nhiều người trầm trồ khi vẫn có thể tự lái xe con và tận hưởng cuộc sống điền viên bên con cháu.

Tuy nhiên, gần đây ông H.G. bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Mỗi khi ngủ dậy, ông cảm thấy mệt mỏi, choáng váng trong vài khoảnh khắc ngắn và thị lực bị mất tạm thời. Thay vì đợi đến lịch hẹn khám định kỳ vào tháng sau, với sự cảnh giác cao độ về sức khỏe và niềm tin trọn vẹn vào người bác sĩ đã đồng hành cùng mình suốt 12 năm, , ông đã chủ động đến Bệnh viện FV để kiểm tra ngay.

"Tôi ngủ dậy con người nó không bình thường, nói chuyện không bình thường. Tôi vẫn lái xe được nhưng sau này đi thì con mắt nó hơi nhòe, nhìn đang rõ cái nhòe nên tôi nghi nghi có hiện tượng gì không tốt. Tôi siêng đi kiểm tra kỹ lắm, thấy người khó chịu là tự đi liền chứ không để lâu quá rồi mới đi", ông H.G. chia sẻ về quyết định kịp thời của mình.

Ông H.G. cho biết bản thân rất chú trọng việc theo dõi sức khỏe định kỳ. Ảnh: FV.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ Tuấn nhận thấy có âm thổi bất thường tại vùng cổ và lập tức chỉ định siêu âm mạch cảnh. Kết quả cho thấy động mạch cảnh bên trái nuôi não của bệnh nhân đã bị hẹp khít tới 90% do các mảng xơ vữa lớn.

Ở độ tuổi 92, kết hợp với các yếu tố nguy cơ sẵn có như tiền sử mỡ máu và đái tháo đường, mức độ hẹp này đặt bệnh nhân vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, có thể đối mặt với một cơn đột quỵ nghiêm trọng hoặc tử vong bất cứ lúc nào.

Đối mặt với ca bệnh “siêu” cao tuổi có hệ thống mạch máu uốn khúc, gập gốc vô cùng khó tiếp cận. Nhận định lằn ranh sinh tử mong manh, vị trưởng khoa tài hoa đã quyết định hành động ngay lập tức: Đưa ra quyết định can thiệp đặt stent động mạch cảnh ngay trên hệ thống số hóa xóa nền (DSA) tại phòng can thiệp (Cathlab).

90 phút can thiệp chuẩn xác tại Cathlab và sự hồi phục thần tốc

Bác sĩ Tuấn giải thích, đối với tổn thương hẹp trên 90%, một nghiên cứu y khoa lớn theo dõi suốt 15 năm đã chứng minh: Nnếu chỉ điều trị bằng thuốc thuần túy, tỷ lệ đột quỵ và tử vong sau 4 năm lên đến gần 7%. Ngược lại, nếu tiến hành can thiệp đặt stent kịp thời, tỷ lệ rủi ro này sẽ giảm xuống dưới 2%.

Ca thủ thuật của ông H.G. được đánh giá là một thử thách lớn về mặt kỹ thuật. Do yếu tố lão hóa, cung động mạch chủ của ông thuộc dạng tuýp 3 (Type III) - một cấu trúc gập góc rất khó khăn để đưa các dụng cụ can thiệp từ đường bẹn đi ngược dòng lên tiếp cận mạch máu vùng cổ.

Nếu không có kinh nghiệm dày dặn và các trang thiết bị dẫn đường chính xác, tỷ lệ thất bại của ca mổ sẽ rất cao. Bằng sự tập trung cao độ, ê-kíp bác sĩ FV mất khoảng 90 phút để đặt thành công stent bảo vệ lòng mạch cảnh cho bệnh nhân.

TS.BS. Hồ Minh Tuấn khám và hướng dẫn các vấn đề cần lưu ý sau thủ thuật đặt stent mạch cảnh. Ảnh: FV.

TS.BS. Hồ Minh Tuấn cho biết: "Thông thường một ca đặt stent mạch cảnh tại FV chỉ mất khoảng 20 phút. Tuy nhiên trường hợp của ông cụ rất đặc biệt nên chúng tôi phải phối hợp nhiều dụng cụ chuyên dụng và kỹ thuật chính xác để đảm bảo stent bung mở tối ưu, tái lập dòng máu nuôi não an toàn cho người bệnh".

Sự phục hồi sau đó của cụ ông 92 tuổi là một minh chứng cho thấy hiệu quả tối ưu của phương pháp can thiệp ít xâm lấn và không cần gây mê.

Chỉ sau một đêm nằm theo dõi tại bệnh viện, ông H.G. đã có thể tự đi lại, vận động tỉnh táo trong niềm vui của cả gia đình. Bệnh nhân đi lại vận động tỉnh táo, các triệu chứng nhòe mắt, choáng váng biến mất hoàn toàn. Ông được tiến hành siêu âm kiểm tra dòng chảy mạch máu một lần cuối trước khi xuất viện vào trưa hôm sau, dòng chảy mạch máu trở lại hoàn toàn bình thường.

FV nâng cao hiệu quả can thiệp tim mạch nhờ hệ thống thiết bị hiện đại. Ảnh: FV.

Một tuần sau thủ thuật, quay lại bệnh viện tái khám, ông H.G. hồ hởi chia sẻ sức khỏe hiện tại:“tôi không chỉ nói là tốt, mà là rất tốt, vì mọi thứ đã trở lại bình thường”. Ông đã có thể đi dạo quanh sân vườn chăm sóc cây cảnh và trở lại với nhiều hoạt động thường ngày.

Sự phối hợp ăn ý giữa tinh thần chủ động của người bệnh và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ FV không chỉ cứu sống bệnh nhân khỏi rủi ro cao của bệnh đột quỵ, mà trên hết, còn bảo tồn trọn vẹn chất lượng sống quý giá cho một cuộc đời ở tuổi cửu tuần.