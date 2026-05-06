Từ Vĩnh Phát 'tăng tốc' chuẩn bị cho Ironman 70.3 cùng chuyên gia FV

Từ 'người sắt' Ironman 70.3 đến người tập luyện thường nhật, các bác sĩ tại FV lưu ý rằng một lộ trình đánh giá sức khỏe chuyên sâu là bước đệm tất yếu để tối ưu hiệu suất và ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn.

Tầm soát sức khỏe bằng y học thể thao chuyên nghiệp trước thi đấu không chỉ giúp vận động viên tối ưu thành tích mà còn là bước then chốt để phòng ngừa các rủi ro tim mạch hay đột tử khi gắng sức.

Theo các bác sĩ tại FV, dù chinh phục thử thách khắc nghiệt như Ironman 70.3 hay chỉ tập luyện thường ngày, người tham gia vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và được đánh giá dựa trên các chỉ số y học hiện đại để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ Vĩnh Phát lọt Top 2 giải đấu 3 môn phối hợp Vietnam Festival 2026. Ảnh: NVCC.

Hiểu rõ ‘ngưỡng an toàn’ của cơ thể bằng y học thể thao hiện đại

Từ Vĩnh Phát, một vận động viên phong trào nổi bật, vừa đạt Top 2 tại Vietnam Festival, tạo bước đà trước thử thách Ironman 70.3 tại Đà Nẵng vào tháng 5/2026.

Anh cho biết thành tích này đến từ quá trình tập luyện kỷ luật và là “ cú hích ” giúp tự tin hơn trước giải lớn. Đáng chú ý, Phát là một trong bốn vận động viên được FV theo dõi sức khỏe chuyên sâu.

“Trước đây mình tập theo cảm giác, nhưng khi được kiểm tra với các chỉ số rõ ràng, mình hiểu giới hạn cơ thể và biết cách tập hiệu quả mà không quá sức”, anh chia sẻ.

Vận động viên Từ Vĩnh Phát (bục số 2) đạt thành tích ấn tượng tại Vietnam Festival, tạo đà chuẩn bị cho giải Ironman 70.3. Ảnh: FV.

Sự bứt phá của Từ Vĩnh Phát đến từ tập luyện dựa trên dữ liệu y học. Tại Đơn vị Y học Thể thao FV, anh thực hiện nghiệm pháp gắng sức tim phổi (CPET) – phương pháp không xâm lấn giúp đánh giá chính xác khả năng đáp ứng của tim, phổi và cơ khi vận động thông qua đo lượng oxy tiêu thụ và CO₂ tạo ra. Nhờ đó, anh xác định rõ giới hạn cơ thể, tối ưu hiệu suất và giảm nguy cơ chấn thương.

Bên cạnh đó, phân tích thành phần cơ thể bằng InBody giúp bác sĩ điều chỉnh dinh dưỡng khi phát hiện tỷ lệ mỡ quá thấp. Sau khoảng 2 tuần áp dụng chế độ ăn mới, khả năng phục hồi cải thiện rõ rệt, thời gian hồi phục sau tập rút ngắn từ một ngày xuống còn qua một đêm.

Tương tự Vĩnh Phát, Võ Trí Trung cũng thuộc nhóm vận động viên được Bệnh viện FV tài trợ kiểm tra và theo dõi sức khỏe trước khi tham gia Ironman 70.3 tại Đà Nẵng. Ở lần thi đấu này, anh đăng ký nội dung solo 70.3.

Trung bắt đầu tập luyện từ đầu tháng 3 với cường độ lớn, đồng thời cân đối giữa công việc và luyện tập. Thông qua Chương trình Đánh giá sức khỏe trước khi tham gia thể thao (PPE) tại FV, anh hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể, đặc biệt sau khi phát hiện chỉ số lọc cầu thận thấp và được bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Sau khi áp dụng, anh cho biết cơ thể ổn định và phục hồi tốt hơn.

Cá nhân hóa lộ trình tập luyện, tối ưu hiệu suất thể thao

Khác với các gói khám sức khỏe thông thường, Đơn vị Y học Thể thao tại Bệnh viện FV mang đến cách tiếp cận toàn diện và chuyên sâu. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh, các chuyên gia tại đây còn đánh giá kỹ lưỡng khả năng vận động và tầm soát các nguy cơ tiềm ẩn. Từ đó, một chiến lược tập luyện cá nhân hóa sẽ được xây dựng để đảm bảo phù hợp nhất với thể trạng của từng người.

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Đơn vị, một hiểu lầm phổ biến là y học thể thao chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Thực tế, lĩnh vực này phục vụ mọi đối tượng, từ người trẻ tập gym, chơi pickleball, tennis đến người trung niên chạy bộ hay người lớn tuổi tập thể dục, đều cần được đánh giá sức khỏe trước khi tập luyện.

Vận động viên thực hiện Nghiệm pháp gắng sức tim mạch – hô hấp (CPET) tại Bệnh viện FV Ảnh: FV.

Đặc biệt, với những người tập luyện cường độ cao hoặc tham gia các môn sức bền như ba môn phối hợp, việc tầm soát trước khi thi đấu không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các rủi ro nghiêm trọng như biến cố tim mạch hoặc đột tử khi gắng sức.

Chương trình “đánh giá sức khỏe trước khi tham gia thể thao” (PPE) là bước sàng lọc ban đầu nhằm phát hiện các nguy cơ về tim mạch, hô hấp và cơ xương khớp có thể ảnh hưởng đến tập luyện hoặc thi đấu. PPE phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên, người mới tập luyện cường độ cao đến người lớn tuổi có bệnh nền. Thông qua các kiểm tra như xét nghiệm máu, điện tim, siêu âm tim, тест gắng sức và phân tích cơ thể, bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe và đưa ra khuyến nghị phù hợp.

Tại FV, Y học Thể thao từ chối các "công thức chung". Mỗi lộ trình được "đo ni đóng giày" dựa trên sự phối hợp giữa nhiều chuyên gia: Từ bác sĩ dinh dưỡng, tim mạch đến chuyên viên phục hồi chức năng, đảm bảo đáp ứng chính xác nhu cầu và khả năng vận động của từng cá nhân.

“Y học thể thao là sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa như nội khoa, chỉnh hình, vật lý trị liệu và dinh dưỡng. Dựa trên từng vấn đề cụ thể, chúng tôi xây dựng lộ trình phù hợp cho mỗi cá nhân”, ThS.BS Nguyễn Xuân Vinh cho biết.

ThS.BS Nguyễn Xuân Vinh tư vấn và đánh giá sức khỏe cho vận động viên. Ảnh: FV.