Bệnh viện FV tạo lá chắn y tế cho hàng nghìn VĐV Ironman 70.3

Không chỉ đồng hành với vai trò đối tác y tế tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2026, Bệnh viện FV còn mang đến chương trình tầm soát sức khỏe chuyên sâu cho vận động viên.

Năm nay, hơn 3.500 vận động viên đến từ 70 quốc gia hội tụ tại Đà Nẵng để chinh phục Ironman 70.3 Vietnam 2026 - một trong những mùa giải lớn nhất trong lịch sử Ironman tại Việt Nam. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng lần đầu đăng cai cự ly 226 km, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 32 trên thế giới đủ điều kiện tổ chức một giải Ironman toàn phần.

Cuộc đua tốc độ của đội ngũ y tế

Ironman là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Với cự ly toàn phần, vận động viên phải hoàn thành 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ liên tục trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Trong môi trường thi đấu cường độ cao, cơ thể có thể nhanh chóng mất nước, sốc nhiệt, rối loạn điện giải hoặc gặp biến cố tim mạch. Đây là lý do công tác y tế được xem là “xương sống” của giải Ironman quốc tế.

Đội ngũ y tế Bệnh viện FV tại Ironman 70.3 Đà Nẵng.

Theo Bệnh viện FV, ê-kíp cấp cứu tại sự kiện được trang bị hệ thống y tế hiện đại và đầy đủ theo tiêu chuẩn cấp cứu ngoại viện, gồm máy sốc điện, monitor theo dõi sinh hiệu đa thông số, máy thở di động, hệ thống oxy lưu động, máy hút đàm, thiết bị cố định chấn thương, cáng cứu thương chuyên dụng cùng đầy đủ thuốc và dụng cụ cấp cứu chuyên sâu.

Ngoài ra, đội ngũ y tế còn được trang bị xe cứu thương túc trực, phối hợp cùng trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng và thiết bị hỗ trợ hồi sức tim phổi nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Trình Văn Hải, Trưởng khoa Tai nạn và Cấp cứu, Bệnh viện FV, cho biết: “Các nguy cơ ở Ironman không phải chấn thương thông thường mà là những biến cố như ngưng tim, sốc nhiệt hay đuối nước. Chỉ cần hỗ trợ y tế nhanh hơn vài phút đã có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn”.

Không phải ngẫu nhiên FV được lựa chọn cho vai trò này. Đây là bệnh viện đạt chuẩn quốc tế JCI và từng tham gia hỗ trợ y tế cho nhiều sự kiện ngoại giao cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande năm 2016. Bệnh viện FV cũng là đơn vị tài trợ y tế cho Ironman 2025 tại Phú Quốc, sự kiện âm nhạc Ravolution Music Festival 2022 quy mô lên đến hàng chục nghìn người và nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn.

Mong muốn thay đổi cách người Việt chơi thể thao

Điểm khác biệt trong chiến lược đồng hành với vai trò đối tác y tế của FV là không dừng ở khâu xử lý sự cố.

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Vinh, Đơn vị Y học Thể thao, Bệnh viện FV, phần lớn người chơi thể thao chỉ đi khám khi đã chấn thương, trong khi y học thể thao hiện đại tập trung vào phát hiện sớm rủi ro trước khi cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng.

Các VĐV được FV tài trợ tại giải đấu.

Tại FV, chương trình đánh giá sức khỏe trước vận động (PPE) gồm điện tim, siêu âm tim, test gắng sức tim phổi, xét nghiệm chuyển hóa, đo chỉ số thành phần cơ thể (InBody), đánh giá cơ xương khớp nhằm giúp vận động viên hiểu rõ giới hạn cơ thể và xây dựng giáo án phù hợp.

Mô hình này cũng được FV tài trợ cho 4 vận động viên tham gia Ironman năm nay. Trong số đó có Võ Trí Trung - VĐV lần đầu thi đấu solo 70.3 sau nhiều năm thi tiếp sức. Qua kiểm tra chuyên sâu tại Bệnh viện FV, đội ngũ bác sĩ phát hiện chỉ số lọc cầu thận của Trung ở mức thấp và kịp thời điều chỉnh chế độ tập luyện, dinh dưỡng trước giải đấu.

Đặc biệt, trong giải đấu lần này, đội tiếp sức FV Hospital 1 do FV tài trợ gồm 3 VĐV: Nguyễn Đăng Khoa, Từ Vĩnh Phát và Đoàn Ngọc Hoàng đạt top 2 tiếp sức nam (“all male relay”).

Võ Trí Trung kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện FV, chuẩn bị thể lực cho giải đấu Ironman Đà Nẵng.

“Các bác sĩ không chỉ đọc kết quả mà còn phân tích rất kỹ cơ thể tôi đang chịu áp lực gì và cần thay đổi ra sao. Điều đó giúp tôi tự tin hơn khi bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao”, Trung chia sẻ.

4 VĐV chuyên nghiệp cùng 2 đội relay của FV thi đấu tại Ironman Đà Nẵng.

