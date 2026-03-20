Bác sĩ FV Đỗ Quang Minh chinh phục những ca mổ khó với robot da Vinci

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quang Minh, bệnh viện ở Mỹ hay Hàn Quốc đã chuyển sang mổ bằng robot cho tất cả ca phẫu thuật niệu từ đơn giản tới phức tạp.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện FV, có 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực niệu khoa cho biết với công nghệ phẫu thuật robot da Vinci Xi đang ứng dụng tại FV, bệnh nhân niệu khoa có cơ hội thụ hưởng chất lượng sống tốt hơn sau mổ.

Nỗ lực giữ lại chất lượng sống cho bệnh nhân qua từng đường mổ

Bác sĩ Đỗ Quang Minh gia nhập ngành Tiết niệu từ năm 1998, thời điểm lĩnh vực này ở Việt Nam còn tương đối sơ khai, thiếu thốn từ trang thiết bị đến tài liệu nghiên cứu. Chứng kiến những nỗi đau đớn dày vò cơ thể của bệnh nhân, anh quyết tâm bằng mọi khả năng của mình giúp họ trở lại cuộc sống bình thường.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện FV, chuyên gia phẫu thuật robot da Vinci Xi.

Trưởng thành từ "lò luyện" Bệnh viện Chợ Rẫy với hàng nghìn ca bệnh phức tạp, sự nghiệp của bác sĩ Minh song hành cùng những bước tiến của ngành Niệu khoa. Là một trong những phẫu thuật viên sớm làm chủ kỹ thuật nội soi từ những năm 2000, anh không ngừng học hỏi và mong muốn đưa những công nghệ hiện đại nhất như robot da Vinci Xi vào điều trị.

Với bác sĩ Minh, một ca mổ thành công không chỉ loại bỏ bệnh lý, mà còn phải bảo tồn tối đa chất lượng sống cho bệnh nhân. Anh đặc biệt tỉ mỉ trong từng đường rạch, mũi khâu để giữ trọn vẹn chức năng tiểu tiện và sinh lý - mục tiêu mà hiện nay công nghệ robot phẫu thuật đang hỗ trợ các bác sĩ niệu khoa làm chủ cuộc mổ, với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quang Minh giữ vai trò Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện FV từ năm 2016.

Theo anh, thành công của một ca phẫu thuật phức tạp là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều mắt xích: Phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, ê-kíp gây mê hồi sức, phòng mổ đạt chuẩn vô trùng, hệ thống chăm sóc hậu phẫu. Tất cả điều kiện khắt khe này đều được hội tụ tại FV. Điều này phần nào cũng là lý do khiến anh chọn làm việc tại FV trong vai trò Trưởng khoa Tiết niệu năm 2016, ngay sau khi bệnh viện lần đầu tiên đạt chứng nhận JCI.

Robot da Vinci Xi - “kiệt tác y khoa” nâng tầm chuẩn mực phẫu thuật niệu khoa

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Bệnh viện FV khi hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi chính thức được đưa vào hoạt động. Niệu khoa là một trong những chuyên khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ phẫu thuật robot.

Da Vinci Xi là một trong những nền tảng robot phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay, cho phép bác sĩ điều khiển các cánh tay robot với độ chính xác cực cao. Hệ thống camera 3D độ phân giải cao phóng đại phẫu trường nhiều lần, trong khi các cánh tay robot có thể xoay linh hoạt 540 độ và chống rung tuyệt đối. Những thao tác khâu nối tinh vi trong không gian sâu và hẹp, vốn là thách thức lớn của phẫu thuật niệu khoa, được thực hiện đơn giản, nhanh hơn và chính xác.

Hệ thống robot da Vinci Xi tại Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Bác sĩ Đỗ Quang Minh nói về phẫu thuật robot với một sự hào hứng đặc biệt. Anh coi đây là bước tiến lớn trong chiến lược điều trị các bệnh lý niệu khoa phức tạp.

“Robot da Vinci được FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) công nhận cách đây hơn 25 năm. Một trong những lĩnh vực đầu tiên áp dụng thành công chính là phẫu thuật tuyến tiền liệt. Đây cũng là phẫu thuật phức tạp nhất trong niệu khoa”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Từ những khóa đào tạo và quan sát thực hành tại một số trung tâm phẫu thuật robot ở các nước Đông Nam Á, bác sĩ Minh đã xuất sắc hoàn thành chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật robot. Đồng quan điểm với nhiều phẫu thuật viên niệu khoa, anh cho rằng phẫu thuật robot da Vinci Xi mang lại những lợi ích vượt trội cho bệnh nhân mắc các bệnh lý phức tạp như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, cắt bướu thận bảo tồn, phẫu thuật tạo hình thận - niệu quản…

Cải thiện chất lượng sống cho người bệnh nhờ công nghệ robot

Bác sĩ Minh cho biết các đồng nghiệp tại Mỹ hay Hàn Quốc hiện đã chuyển sang mổ bằng robot, thay vì mổ hở và phẫu thuật nội soi truyền thống, cho tất cả ca phẫu thuật niệu từ đơn giản tới phức tạp. Anh hy vọng nhờ công nghệ phẫu thuật robot, bệnh nhân FV có cơ hội thụ hưởng chất lượng sống tốt hơn sau mổ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quang Minh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: FV.

Tuy đã có “trợ thủ đắc lực” hàng đầu thế giới, Bác sĩ Minh vẫn quan niệm: “Robot là phương tiện hiện đại. Song, linh hồn của ca mổ vẫn nằm ở chiến lược điều trị và sự thấu cảm của người thầy thuốc”. Với anh, robot là một hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời là bước tiến giúp phẫu thuật niệu khoa tiến gần hơn tới mục tiêu điều trị trọn vẹn cho người bệnh.