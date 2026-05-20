Lý Sơn tăng 'vượt bậc' lượt tìm kiếm hè này

Lý Sơn, Măng Đen hay Mai Châu được du khách Việt tìm kiếm nhiều trong mùa hè 2026, trong khi Cebu (Philippines), Cao Hùng (Đài Loan) là điểm đến quốc tế nổi bật.

Khung cảnh tại đặc khu Lý Sơn ngày càng thu hút du khách. Ảnh: Blog Của Rọt.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố danh sách những điểm đến "mới nổi" (nổi bật gần đây) được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất hè này, với thời gian tìm kiếm từ 1/1 đến 30/4, áp dụng cho các kỳ lưu trú từ ngày 1/6 đến 31/7.

Theo đó, Lý Sơn (Quảng Ngãi) là điểm đến nội địa có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng quan tâm dành cho hòn đảo này tăng "vượt bậc", theo công bố của Agoda ngày 19/5.

Bên cạnh đó, Ninh Bình tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến tăng trưởng tốt. Các địa danh như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay cố đô Hoa Lư vẫn giữ sức hút với nhóm du khách thích kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Du khách chụp ảnh tại Măng Đen, nơi có độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển với thời tiết mát mẻ gần như quanh năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Mai Châu (Phú Thọ) bất ngờ xuất hiện trong danh sách những điểm đến được quan tâm nhiều hơn năm nay. Với lợi thế gần Hà Nội, di chuyển thuận tiện và không khí vùng núi yên tĩnh, nơi đây trở thành lựa chọn ngắn ngày quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ muốn “đổi gió” cuối tuần.

Một cái tên khác gây chú ý là Măng Đen (Quảng Ngãi). Khu vực này được quan tâm nhờ khí hậu mát, cảnh quan rừng thông và nhịp sống chậm.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng góp mặt trong danh sách nhờ lợi thế gần TP.HCM cùng sức hút từ khu du lịch núi Bà Đen và các hoạt động du lịch tâm linh, sinh thái.

Top 5 điểm đến nội địa "mới nổi" được khách du lịch Việt Nam quan tâm Top 5 điểm đến quốc tế "mới nổi" được khách du lịch Việt Nam quan tâm Lý Sơn (Quảng Ngãi) Đảo Cebu (Philippines) Ninh Bình Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) Mai Châu (Phú Thọ) Barcelona (Tây Ban Nha) Măng Đen (Quảng Ngãi) Fujikawaguchiko (Nhật Bản) Tây Ninh Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Không chỉ du lịch nội địa, xu hướng tìm kiếm các điểm đến nước ngoài của du khách Việt cũng có nhiều thay đổi.

Cebu (Philippines) là điểm đến quốc tế tăng trưởng mạnh nhất về lượng tìm kiếm. Hòn đảo này thu hút nhờ các hoạt động biển, tour khám phá đảo và khả năng kết nối thuận tiện tới nhiều khu vực khác tại Philippines.

Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng quan tâm tăng như Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Barcelona (Tây Ban Nha), Fujikawaguchiko (Nhật Bản) hay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Du khách chụp ảnh tại điểm du lịch Thung Ui, Ninh Bình Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tháng 2. Ảnh: Việt Hà.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết du khách Việt quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người.

"Đối với kỳ nghỉ hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa", ông Lâm cho hay.