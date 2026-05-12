Lý Liên Kiệt hiện tại

Lý Liên Kiệt tiết lộ khi mắc bệnh cường giáp, khuôn mặt anh thay đổi nhiều, thậm chí nhãn cầu lồi ra ngoài. Anh chia sẻ đây là giai đoạn khó khăn nhất đời.

Theo Sina, ngày 11/5, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm bệnh nặng gần đây, đồng thời nhắc lại phần phỏng vấn với truyền thông Mỹ khi quảng bá cuốn sách mới Beyond Life and Death (Siêu vượt sinh tử).

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về cảm giác khi mắc bệnh cường giáp, anh thẳng thắn thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhất trong đời. “Khi tôi gãy chân hay tay, sau khi hồi phục tôi vẫn tiếp tục công việc. Nhưng căn bệnh này đã thay đổi khuôn mặt tôi”, anh kể.

Lý Liên Kiệt mắc bệnh tuyến giáp nặng nhiều năm qua. Ảnh: China Times.

Theo Lý Liên Kiệt, khi soi gương, anh nhận ra khuôn mặt thay đổi, thậm chí nhãn cầu còn lồi ra ngoài. Điều này từng khiến anh sợ hãi và lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, Lý Liên Kiệt nhận ra việc than phiền không giúp gì. Nhờ quá trình chăm sóc lâu dài, hiện diện mạo của anh đã ổn định, nhiều lần được khen trẻ trung, ngược tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với People, anh còn chia sẻ rằng lúc đầu rất sợ hãi khi chuẩn bị phẫu thuật và điều trị cường giáp, nhưng nhận ra rằng đối mặt với bệnh giúp anh phân biệt giữa nỗi đau thể xác và nỗi khổ tinh thần. Ngoài ra, Lý Liên Kiệt phản bác các tin đồn về sức khỏe, thay tim hay truyền máu của người trẻ, khẳng định anh không hề thay tim, minh chứng qua video tập thể dục và bơi lội, ngực không có sẹo phẫu thuật.

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe trong sự nghiệp. Năm 2010, anh được chẩn đoán bệnh cường giáp, ảnh hưởng đến ngoại hình, gây sụt cân, mệt mỏi và thay đổi chuyển hóa cơ thể. Bên cạnh đó, những chấn thương lâu dài từ các cảnh hành động trên phim cũng để lại di chứng ở chân, cột sống.

Từ đó, mạng xã hội nhiều lần xuất hiện tin đồn ông lâm bệnh nặng, thậm chí qua đời. Tháng 8/2025, nam diễn viên từng công khai hình ảnh nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Lý Liên Kiệt trong buổi phỏng vấn quảng bá sách mới đây. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt. Các hình ảnh và video gần đây cho thấy Lý Liên Kiệt tươi tắn, phong độ hơn trước. Chính sự thay đổi này đã làm dấy lên những suy đoán rằng ông phẫu thuật cấy ghép nội tạng, khiến ngoại hình trở nên trẻ trung.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng.

Ngoài nghệ thuật, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động xã hội, sáng lập Quỹ One Foundation sau khi trải qua trận sóng thần 2004, đóng góp cho công tác cứu trợ thiên tai và chăm sóc trẻ em.