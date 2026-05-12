Nữ diễn viên có con với bạn trai kém 15 tuổi

Người mẫu Sienna Miller vừa hạ sinh con thứ hai với bạn trai Oli Gree. Cặp đôi chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón thành viên mới.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên Sienna Miller vừa chào đón con thứ hai với bạn trai - người mẫu kiêm diễn viên Oli Green. Chia sẻ với E! News, Sienna nói: “Mọi chuyện đã xảy ra. Tôi đang có một em bé nhỏ nằm ở phòng bên cạnh. Tôi ngủ rất ít nhưng yêu con điên cuồng”.

Trước đó, Sienna và Oli Green đã có một con gái khoảng 2 tuổi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có con gái đầu lòng 13 tuổi với bạn trai cũ là nam diễn viên Tom Sturridge. Cả hai từng đính hôn, hẹn hò trong 4 năm trước khi chia tay vào năm 2015. Dù không còn bên nhau, Sienna cho biết cô và Tom vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, thậm chí xem nhau là “bạn thân” trong quá trình cùng nuôi dạy con gái.

Hình ảnh Sienna Miller bên bạn trai. Ảnh: PA Wire.

Sienna Miller công khai mang thai lần ba khi xuất hiện với bụng bầu tại lễ trao giải thời trang Fashion Awards hồi tháng 12/2025 ở London. Cô diện trang phục nổi bật trên thảm xanh bên ngoài nhà hát Royal Albert Hall để thông báo tin vui.

Trong cuộc trò chuyện với Harper’s Bazaar trước đây, Sienna Miller từng nói cô không nghĩ mối quan hệ với Oli Green sẽ tiến triển nhanh đến vậy: “Tôi không hề nghĩ sẽ yêu nghiêm túc, nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi đã yêu anh ấy”. Cô cũng thừa nhận từng thấy khoảng cách tuổi tác là điều “phiền phức” vì bạn trai kém mình 15 tuổi.

Nữ diễn viên cho rằng thế hệ đàn ông trẻ hiện nay có cách tôn trọng phụ nữ khác biệt hơn: “Họ lớn lên trong một môi trường bình đẳng hơn. Tôi nhìn thấy điều đó không chỉ ở anh ấy mà còn ở những người bạn xung quanh anh ấy”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Grazia, Sienna Miller nói rằng xã hội vẫn còn định kiến về việc phụ nữ lớn tuổi yêu người trẻ, coi đây là điều “lạ lẫm”. Cô nhớ lại thời mới vào nghề, khi 21 tuổi, từng thử vai đóng cặp với một nam diễn viên 45 tuổi. Theo cô, nhìn chung vẫn tồn tại sự khác biệt trong cách xã hội đánh giá các mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác lớn.

Sienna Miller sinh năm 1981 tại New York, Mỹ; lớn lên tại London, Anh. Cô là diễn viên điện ảnh, truyền hình và cựu người mẫu, được biết đến với các vai trong Layer Cake, Alfie, Factory Girl, The Edge of Love và American Sniper. Ngoài diễn xuất, Sienna còn nổi tiếng với phong cách thời trang cá nhân, từng xuất hiện nhiều lần trên các trang bìa tạp chí quốc tế và được xem là biểu tượng phong cách boho‑chic.