Vì sao iPad luôn rẻ hơn iPhone?

  • Thứ ba, 31/3/2026 08:16 (GMT+7)
Chi phí sản xuất tốn kém và nhu cầu cao từ người dùng đã thúc đẩy Apple định giá iPhone ở mức cao, bất chấp thực tế iPad cùng phân khúc được trang bị hiệu năng tốt hơn đáng kể.

iPhone là sản phẩm phù hợp cho phần lớn người dùng. Ảnh: SCMP.

Một chiếc iPad 11 với cấu hình cơ bản có giá từ 349 USD, trong khi smartphone rẻ nhất của Apple hiện tại là iPhone 17e lại khởi điểm từ 599 USD tại Mỹ. Ở Việt Nam, giá của hai thiết bị lần lượt là 10 triệu và 18 triệu đồng.

Việc Táo khuyết định giá sản phẩm của mình đều có lý do phía sau.

iPhone là thiết bị không thể thiếu với hàng trăm triệu người. Đây là chiếc máy mà họ nhắn tin, giao dịch ngân hàng trực tuyến, chụp ảnh, làm việc và giải trí khi di chuyển. Năm 2025, Apple bán được 251,7 triệu chiếc iPhone với doanh thu 209,6 tỷ USD, tương đương giá bán trung bình 833 USD mỗi chiếc, tăng mạnh so với mức 669 USD vào năm 2020. Người dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho iPhone và Apple đang tận dụng rất tốt điều này.

Ngược lại, iPad không sở hữu lợi thế trên. Dù làm được gần như mọi thứ iPhone có thể làm, máy tính bảng không phải thiết bị bắt buộc phải có. Năm 2025, Apple bán 59 triệu chiếc iPad với doanh thu 28 tỷ USD, tương đương giá trung bình dưới 480 USD mỗi chiếc. Khi nhu cầu thấp hơn, khả năng tăng giá cũng bị giới hạn.

Không gian bên trong một chiếc điện thoại nhỏ hơn nhiều so với máy tính bảng, một yếu tố lớn quyết định chi phí. Apple phải nhồi nhét chip xử lý tốc độ cao, cụm camera, pin lớn, modem kết nối di động và ăng-ten vào trong một thân máy mỏng. Mỗi linh kiện phải được thu nhỏ và tối ưu hóa để vừa với không gian chật hẹp đó. Chi phí nguyên vật liệu (BOM) của iPhone 13 Pro năm 2021 ước tính khoảng 570 USD.

iPad Pro dùng chip M5 tương đương MacBook và màn hình OLED kép, song chỉ có một camera duy nhất đi kèm tuỳ chọn kết nối di động. Chi phí BOM của iPad Pro 12,9 inch năm 2021 ước tính 510 USD, thấp hơn iPhone Pro dù màn hình lớn hơn nhiều. Các dòng iPad phổ thông còn rẻ hơn nữa khi vẫn dùng màn hình LCD thay vì OLED.

Mức giá cũng phản ánh chiến lược của Apple. Công ty không tăng giá khởi điểm iPhone trong nhiều năm nhưng âm thầm nâng giá bán trung bình bằng cách thêm các phiên bản Pro đắt hơn. Các gói trả góp từ nhà mạng cũng góp phần khiến mức giá trở nên dễ chấp nhận hơn. Ngược lại, iPad không có cơ chế tương tự nên không thể áp dụng chiến lược đó.

Điều này cũng lý giải sự khác biệt ở phân khúc cao cấp. iPad Pro M5 11 inch có giá khởi điểm từ 999 USD, bằng đúng giá iPhone Air. Ở phân khúc này, ranh giới giá cả giữa 2 dòng sản phẩm gần như biến mất. Tuy nhiên, ở phân khúc bình dân, iPad vẫn luôn rẻ hơn iPhone một khoảng đáng kể và đây là quyết định có chủ ý của Apple.

