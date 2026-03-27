Sai lầm khiến Đan Trường mất sạch dữ liệu trên iPhone

Ca sĩ Đan Trường cho biết dữ liệu trên chiếc iPhone dung lượng 2 TB của anh bị xóa sạch sau nhiều lần nhập sai mật khẩu. Sự cố này xuất phát từ tính năng bảo mật của thiết bị.

Ca sĩ Đan Trường vừa trải qua một sự cố công nghệ đáng tiếc. Hôm 25/3, anh chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng chiếc điện thoại iPhone 17 của mình bị xóa trắng hoàn toàn.

Thiết bị này có bộ nhớ 2 TB và đã sử dụng gần hết dung lượng. Hậu quả toàn bộ hình ảnh và video, cùng hơn 1.000 bản ghi chú quan trọng bốc hơi, chỉ còn lại 112 bản. Thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng cũng không còn sao lưu và không thể khôi phục ứng dụng vì mật khẩu lưu trong ghi chú đã mất.

Đan Trường bày tỏ bất ngờ, khẳng định đã điền đúng mật khẩu. Hệ thống vẫn liên tục báo lỗi sai dù anh chưa từng đổi mật khẩu này và thậm chí vừa dùng bình thường vào ngày hôm trước.

Sau vài lần nhập không thành công, chiếc iPhone tự động tắt máy, ngay lập tức khởi động lại và xóa sạch toàn bộ dữ liệu máy chủ. “Giống như bị hack dữ liệu”, nam ca sĩ bày tỏ sự hoang mang, đặt nghi vấn ban đầu về một cuộc tấn công mạng.

Tuy nhiên, đây thực chất là cơ chế bảo mật cốt lõi của Apple có tên "Xóa dữ liệu" (Erase Data) ở cuối mục Face ID & Passcode trong phần cài đặt. Khi được thiết lập, máy tự hủy dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp.

Cơ chế này được Apple thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân trong trường hợp điện thoại rơi vào tay người khác. Thông thường, tính năng này mặc định tắt, nhưng khi bật sẽ cho phép iPhone tiến hành xóa dữ liệu ngay lập tức mà không có thêm cảnh báo nào.

Tính năng Erase Data ở cuối mục FaceID & Passcode.

Có vài nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Trường hợp đầu tiên và phổ biến nhất do người dùng tự nhập sai, thử mật khẩu nhiều lần khiến lệnh xóa kích hoạt. Trong khi đó, cũng có khả năng một người khác cầm thiết bị đã cố tình dò mật khẩu liên tục. Các hình thức tấn công bằng mã độc để tự xóa sạch máy khá hiếm gặp.

Ngoài ra, nhiều bình luận thắc mắc về vai trò của dịch vụ đám mây. Đan Trường đang sở hữu gói lưu trữ iCloud lên tới 6 TB, đủ để chứa toàn bộ dữ liệu.

Tuy nhiên, có khả năng thiết bị không bật tính năng tự động sao lưu hay trải qua thời gian dài không đồng bộ nên dữ liệu không có bản sao. Hệ thống không phải lúc nào cũng sao lưu theo thời gian thực.

Ngoài ra, ghi chú cá nhân được xét vào loại dữ liệu được mã hóa mức cao. Do đó, ngay cả Apple cũng không thể khôi phục các thông tin này. Sự việc trên nhắc nhở người dùng tuyệt đối không nên cố nhập mật khẩu liên tục và xem lại cài đặt máy.