Hồi kết của Dynamic Island trên iPhone

Từng được xem như một cuộc cách mạng về thiết kế, Dynamic Island trên các dòng iPhone dường như sắp bị "khai tử" để nhường chỗ cho thiết kế toàn màn hình.

Apple sẽ tiếp tục thu nhỏ Dynamic Island theo từng bước, sau đó sẽ loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình. Ảnh: AppleInsider.

Theo báo cáo từ chuỗi cung ứng được AppleInsider trích dẫn trong ngày 26/3, Apple đã chốt xong lộ trình "khai tử" thiết kế Dynamic Island. Cụ thể, Táo khuyết đang âm thầm phát triển công nghệ nhúng toàn bộ cụm cảm biến camera trước xuống dưới tấm nền màn hình.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh cuộc "đại tu" phần cứng này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, mà được chia thành nhiều giai đoạn chuyển tiếp thận trọng.

Theo kế hoạch, phần Dynamic Island sẽ được ép nhỏ lại thành một rãnh cắt. Cuối cùng, phần khuyết này sẽ hoàn toàn biến mất, để lại một lỗ đục duy nhất dành cho camera selfie.

Lộ trình này cũng phù hợp với các báo cáo từ chuỗi cung ứng và kỳ vọng của giới phân tích trong nhiều năm qua, trong bối cảnh Apple đang nỗ lực loại bỏ các phần khuyết trên màn hình mà không làm giảm hiệu suất của Face ID.

Ngoài ra, nhà sản xuất iPhone cũng thường triển khai các thay đổi phần cứng lớn theo từng giai đoạn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong khi tinh chỉnh công nghệ. Nếu kế hoạch này được duy trì, những chiếc iPhone trong tương lai sẽ có thiết kế gọn gàng hơn, trong khi vẫn giữ lại các tính năng bảo mật cốt lõi.

Mặc dù vậy, việc đưa phần Face ID xuống dưới màn hình cũng tạo ra những thách thức kỹ thuật lớn. Hệ thống này dựa vào máy chiếu hồng ngoại, lập bản đồ điểm và sự căn chỉnh chính xác. Tuy nhiên, tất cả đều bị suy giảm khi đặt dưới các lớp vật liệu của tấm nền OLED.

Các nhà sản xuất Android đã thử nghiệm đặt camera dưới màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh thường bị giảm sút và độ tin cậy của cảm biến có thể bị ảnh hưởng do khả năng truyền sáng bị hạn chế.

Trước mắt, Instant Digital cho biết iPhone 18 Pro sẽ trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Face ID nằm dưới màn hình. Về lý thuyết, thay đổi này giúp thu nhỏ kích thước lỗ khuyết Dynamic Island trên sản phẩm.

Những bộ phận hỗ trợ khác như đèn chiếu điểm và camera hồng ngoại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ. Trang tin MacRumors dẫn lời chuyên gia phân tích kỳ cựu Ross Young cũng đồng tình với tin đồn này.