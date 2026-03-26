ONUS sập giá

Đồng tiền số ONUS tiếp tục đà giảm sâu. Những thông tin tiêu cực xung quanh dự án tác động lên giá token.

Ứng dụng ONUS.

Tối ngày 26/3, ONUS giảm còn 0,3 USD /đồng. Theo CoinMarketCap, giá token dự án tiền số chỉ còn 1/10 so với đỉnh xác lập hồi tháng 6/2023. Đà đi xuống bắt đầu từ tháng 8/2025, bất chấp một số đợt hồi phục, đáy mới của ONUS liên tục được xác lập.

Theo nền tảng, hiện có khoảng 1.200 ví nắm giữ đồng tiền số nêu trên. Vốn hóa thị trường của nó cũng ở mức thấp, vào khoảng 25 triệu USD trên tổng cung 83 triệu ONUS. Loại tài sản này vốn được dùng như đồng tiền tiện ích (utility token) trong hệ sinh thái. Nó đóng vai trò xương sống ở mạng lưới nói trên.

Cụ thể, người nắm giữ ONUS có quyền tham gia biểu quyết những thay đổi quan trọng trên hệ thống. Họ cũng có thể được chia sẻ lợi nhuận phí giao dịch khi khóa token. Với một số dự án LaunchPad, người nắm ONUS nhận quyền mua sớm với giá tốt hơn thị trường chung.

Giá đồng ONUS vừa giảm về mức thấp nhất lịch sử. Ảnh: CoinMarketCap.

ONUS đăng ký công ty tại Singapore. Tuy nhiên, đội ngũ cốt lõi và tập người dùng chính của nền tảng này đến từ Việt Nam. Trong vụ hack hồi 2021, tin tặc cho biết khoảng 90% trong trong khoảng 1,9 triệu người dùng sản phẩm là khách hàng trong nước. Đến 2025, ONUS cho biết họ đã có đến 7 triệu tài khoản.

Trong công bố sáp nhập ONUS với công ty Mỹ Vemanti, doanh nghiệp công khai tổng khối lượng giao dịch 24 giờ từ sàn này có thể đạt trên 560 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng ). Lượng trung bình mỗi ngày cũng đạt 300- 400 triệu USD (8.000- 10.000 tỷ đồng ).

Riêng VNDC, loại stablecoin gắn liền với hệ sinh thái, hiện có 1.400 tỷ VNDC (tương đương 1.400 tỷ đồng ) đã được đúc trên chuỗi khối. Nền tảng tung ra các chính sách gửi VNDC trên ONUS nhận lãi qua đêm 10-12,8%/năm và gói Farming lên đến 24%/năm.

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app này mất hoàn toàn quyền tiếp cận với tài sản số của mình, đang lưu trữ trên hệ thống này. Khi thao tác, nền tảng cho biết “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”.

