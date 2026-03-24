Hàng nghìn tỷ đồng người dùng gửi trên ONUS giờ ra sao?

Vận hành chủ yếu dựa trên token VNDC với khối lượng hàng trăm triệu USD mỗi ngày, ONUS đang nắm giữ rất nhiều tài sản của người dùng.

ONUS vẫn đóng băng ngày thứ 4 liên tiếp.

Nền tảng tiền số ONUS cho biết họ đạt đến 7 triệu người dùng, theo dữ liệu mới nhất. Đi kèm với đó là khối lượng giao dịch hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Do vậy, lượng tài sản khách hàng lưu ký trên sàn rất lớn.

Nền tảng stablecoin VNDC khẳng định tiền người dùng gửi vẫn an toàn. Tuy nhiên, khách hàng không truy vết được dữ liệu on-chain vì ONUS là sàn tập trung. Mặt khác, khi nào việc đăng nhập, rút tiền được khôi phục vẫn chưa có lời giải.

"Tài sản vẫn an toàn"

Ngày 23/3, VNDC, mạng lưới stablecoin (tiền ổn định) gắn chặt với hệ thống ONUS có thông báo đầu tiên từ khi ứng dụng người hoạt động. Họ một lần nữa xác nhận các tính năng của nền tảng đang gián đoạn bởi “rà soát và xử lý hệ thống” từ phía kỹ thuật. Do vậy, khách hàng không thể nạp, rút tiền do quá trình kiểm tra, không đủ điều kiện để xác thực, phê duyệt giao dịch ngay lúc này.

“Tài sản người dùng vẫn an toàn. Chúng đang được quản lý tại những đơn vị liên quan, chưa có dấu hiệu thất thoát”, VNDC cho biết.

Cập nhật từ VNDC. Ảnh: VNDC.

Quản trị viên nhắc nhở khách hàng bình tĩnh chờ đợi, chỉ nhận thông tin qua các kênh chính thức. Người dùng tránh được làm theo hướng dẫn bên thứ 3 hay giao dịch trung gian. Tuy nhiên, VNDC không nêu rõ thời điểm khôi phục mạng lưới, cho phép rút tiền.

Trước đó, đội ngũ vận hành kỹ thuật HVA Group, công ty có quan hệ mật thiết với ONUS cũng đã lên tiếng về vụ việc. Doanh nghiệp cho biết cơ quan chức năng đang kiểm tra tại một số đơn vị liên quan ONUS, HanaGold… tại nhiều tỉnh thành. Trong quá trình này, một số nhân sự phụ trách kế toán bị tạm giữ cùng các thiết bị phục vụ vận hành (bao gồm thiết bị xác thực giao dịch).

Do vậy, người dùng dịch vụ của HVA Group cũng bị gián đoạn chức năng rút tiền. Đơn vị này cũng công khai tình trạng dòng tiền với 80% phân bổ ở các công ty chứng khoán, quản lý quỹ. Phần còn lại tạm thời bị phong tỏa ở đối tác liên quan.

Lượng tài sản khổng lồ

ONUS đăng ký công ty tại Singapore. Tuy nhiên, đội ngũ cốt lõi và tập người dùng chính của nền tảng này đến từ Việt Nam. Trong vụ hack hồi 2021, tin tặc cho biết khoảng 90% trong trong khoảng 1,9 triệu người dùng sản phẩm là khách hàng trong nước. Đến 2025, ONUS cho biết họ đã có đến 7 triệu tài khoản.

Trong công bố sáp nhập ONUS với công ty Mỹ Vemanti, doanh nghiệp công khai tổng khối lượng giao dịch 24h từ sàn này có thể đạt trên 560 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng ). Lượng trung bình mỗi ngày cũng đạt 300- 400 triệu USD (8.000- 10.000 tỷ đồng ).

App ONUS không thể truy cập.

Riêng VNDC, loại stablecoin gắn liền với hệ sinh thái, hiện có 1.400 tỷ VNDC (tương đương 1.400 tỷ đồng ) đã được đúc trên chuỗi khối. Nền tảng tung ra các chính sách gửi VNDC trên ONUS nhận lãi qua đêm 10-12,8%/năm và gói Farming lên đến 24%/năm.

Sàn giao dịch quốc tế lớn như Binance hay OKX có website công khai danh sách ví lạnh quản trị tài sản. Tuy nhiên, ONUS lại thiếu minh bạch dữ liệu này. Tài sản của họ chỉ được kiểm toán qua smart contract bởi các bên thứ 3 như CyStack và Verichains.

Riêng phần VNDC sau khi nâng lên phiên bản 2.0 được minh bạch về tổng cung và tài sản đảm bảo. Phần tiền hỗ trợ cho stablecoin này hiện khoảng 105 triệu USD , chủ yếu nằm dưới dạng thanh khoản tốt như USDT và USDC.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.