Vì sao bán tài khoản Netflix dùng chung có thể bị phạt tới 50 triệu

Bộ Công an đề xuất phạt tới 50 triệu đồng hành vi bán tài khoản Netflix, Spotify trái phép nhằm bảo vệ bản quyền, dữ liệu người dùng cũng như thúc đẩy nền kinh tế số.

Theo dự thảo nghị định đang lấy ý kiến, việc kinh doanh tài khoản dùng chung như Netflix, Spotify có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Ảnh: The Independent.

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo được công bố để lấy ý kiến góp ý từ ngày 16-26/3.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất quy định về xử phạt với hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, việc kinh doanh tài khoản dùng chung dịch vụ nội dung số như Netflix, Spotify, YouTube Premium trái quy định của nhà cung cấp sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 25-50 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều biện pháp bổ sung. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm, thiết bị liên quan, đồng thời bị đình chỉ cung cấp dịch vụ vi phạm. Ngoài ra, họ cũng phải hoàn trả hoặc nộp lại toàn bộ khoản lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi này.

Đây được xem như đòn giáng mạnh vào thị trường "chợ đen" chuyên cung cấp dịch vụ giải trí giá rẻ đang hoạt động rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Nguyên nhân cho mức phạt nặng như vậy đến từ những hệ lụy hành vi này gây ra đối với nền kinh tế số.

Việc chia sẻ tài khoản tràn lan để thu lợi bất chính đã gây ảnh hưởng lớn đến mô hình kinh doanh hợp pháp của nền tảng nội dung số. Hành vi này trực tiếp làm thất thoát doanh thu của các nhà cung cấp, trong khi họ phải bỏ chi phí lớn để sản xuất tác phẩm độc quyền và mua bản quyền phát sóng.

Bên cạnh yếu tố bảo vệ bản quyền, việc sử dụng chung tài khoản với người khác dễ dẫn đến mất an toàn dữ liệu. Người dùng phải chia sẻ thông tin đăng nhập, địa chỉ thư điện tử cá nhân, và đôi khi cả các thông tin nhạy cảm liên quan đến thẻ thanh toán quốc tế cho người lạ.

Khoảng trống bảo mật này vô tình tạo điều kiện thuận lợi để xâm nhập trái phép. Lợi dụng lòng tin của người mua hàng giá rẻ, kẻ xấu hoàn toàn có thể đánh cắp danh tính số hoặc chèn mã độc, liên kết lừa đảo thông qua phần mềm trung gian do bên bán cung cấp nhằm trục lợi.

Nhìn rộng ra, việc siết chặt khâu quản lý tài khoản dùng chung hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Các nền tảng toàn cầu thời gian qua đã liên tục có những động thái quyết liệt nhằm cấm việc chia sẻ mật khẩu ngoài hộ gia đình.

Netflix, đơn vị đầu tiên, đã triển khai siết chia sẻ mật khẩu từ năm 2023, quy định thu phí thêm nếu chia sẻ ngoài phạm vi hộ gia đình. Theo Reuters, việc này đã thúc đẩy tăng trưởng thuê bao và khuyến khích nhiều nền tảng đối thủ làm theo.

Dự thảo xếp hành vi này vào cùng nhóm và mức phạt với nhiều vi phạm nghiêm trọng khác, như tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin xâm phạm bản quyền, quay và phát trực tuyến nội dung mại dâm, khiêu dâm, đồi trụy, hoặc đăng tải thông tin mua bán hàng cấm như ma túy, vũ khí, hay bộ phận cơ thể người.

Ngoài ra, dự thảo mới quy định rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nền tảng số. Các công ty công nghệ phải cung cấp công cụ rà quét nội dung vi phạm trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Đa số các giao dịch bán tài khoản được thực hiện qua hội nhóm Facebook hay Telegram. Với quy định mới, ban quản trị sẽ cần đưa ra nội quy và kiểm duyệt từng nội dung của thành viên để kiểm tra vi phạm.