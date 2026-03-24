Thanh ngang trên màn hình iPhone để làm gì?

Không chỉ là dải ngang thay thế nút Home, thanh Home Indicator sở hữu hệ thống cử chỉ thông minh giúp người dùng xử lý đa nhiệm và tương tác với AI hiệu quả hơn.

Kể từ lần đầu xuất hiện trên iPhone X, thanh điều hướng này đã trở thành một phần không thể thiếu của iPhone. Ảnh: José Adorno/BGR.

Kể từ khi iPhone X ra đời, Apple đã loại bỏ nút Home vật lý và thay thế bằng một vạch kẻ ngang mảnh có tên "Home Indicator". Tuy nhiên, thay vì chỉ là một chi tiết thẩm mỹ, thanh điều hướng này lại đóng vai trò "linh hồn" trong trải nghiệm tương tác của iOS.

Đa số người dùng hiện nay mới chỉ làm quen với thao tác vuốt lên để thoát ứng dụng, mà vô tình bỏ qua những công năng ẩn hữu dụng khác.

Tính năng đáng chú ý nhất chính là khả năng chuyển đổi ứng dụng nhanh bằng cách vuốt ngang trực tiếp trên thanh điều hướng. Thay vì phải vuốt lên và chờ đợi trình đa nhiệm xuất hiện, người dùng có thể lướt sang trái hoặc phải để di chuyển tức thời giữa các ứng dụng vừa mở.

Thao tác này giúp quy trình xử lý công việc, đặc biệt khi cần sao chép dữ liệu giữa hai ứng dụng, trở nên mượt mà và chuyên nghiệp hơn đáng kể.

Thao tác chuyển đổi ứng dụng nhanh bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thanh điều hướng.

Bên cạnh vai trò điều hướng, Home Indicator còn đang dần trở thành "cổng vào" cho các tính năng trí tuệ nhân tạo. Trong các bản cập nhật phần mềm mới nhất, Apple đã tích hợp khả năng gọi trợ lý ảo Siri ngay tại khu vực này.

Thông qua các cử chỉ như chạm hai lần, hệ thống sẽ tự động phân tích ngữ cảnh và nội dung đang hiển thị trên màn hình để hỗ trợ người dùng. Điều này thể hiện tầm nhìn của Apple về một giao diện phẳng, nơi mọi tương tác phức tạp đều được tối giản hóa.

Thiết kế của thanh ngang này cũng minh chứng cho triết lý tinh tế của "Táo khuyết". Nó không cố định màu sắc mà tự động thay đổi theo nền của ứng dụng để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Người dùng có thể chạm 2 lần vào thanh điều hướng để gọi nhanh trợ lý ảo Siri.

Khi người dùng xem video hoặc chơi game, thanh điều hướng sẽ tự động mờ đi hoặc ẩn hẳn nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị và tránh gây xao nhãng. Đáng chú ý, vị trí của vạch kẻ này luôn được duy trì nhất quán qua nhiều thế hệ iPhone, giúp khách hàng giữ vững thói quen sử dụng mà không cần học lại cách điều khiển khi nâng cấp thiết bị.

Các chuyên gia công nghệ đánh giá rất cao giá trị sử dụng mà chi tiết nhỏ này mang lại. Việc nắm vững các cử chỉ tại đây không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm chủ một thiết bị di động.

Trong tương lai, Apple hứa hẹn sẽ bổ sung thêm nhiều cử chỉ phức tạp hơn, biến thanh ngang này thành tâm điểm trong các bản cập nhật phần mềm tiếp theo. Để cảm nhận sự khác biệt và nâng cao hiệu suất công việc, người dùng nên bắt đầu làm quen với các cú vuốt ngang thay vì chỉ sử dụng các thao tác cơ bản.