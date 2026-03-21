CEO Apple khuyên người dùng bớt sử dụng iPhone

CEO Apple Tim Cook khuyên người dùng nên bớt dùng iPhone để dành thời gian cho thiên nhiên và cảnh báo tác hại của việc lướt mạng vô định, nhất là đối với giới trẻ.

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Good Morning America vừa qua, CEO Apple Tim Cook đã gây bất ngờ khi khuyên người dùng nên hạn chế sử dụng chính sản phẩm của công ty.

“Chúng tôi không muốn mọi người sử dụng thiết bị của mình quá nhiều”, ông Cook thẳng thắn chia sẻ.

Vị CEO nhấn mạnh rằng Apple chưa bao giờ thiết kế iPhone để chiếm dụng toàn bộ thời gian của con người. Thay vào đó, mục tiêu của hãng là tạo ra những công cụ hỗ trợ cuộc sống. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về thói quen "doomscrolling" - việc lướt mạng vô định để xem các tin tức tiêu cực.

“Tôi không muốn mọi người nhìn vào điện thoại nhiều hơn nhìn vào mắt người đối diện”, nhân vật quyền lực hàng đầu giới công nghệ khẳng định.

Theo quan điểm của Tim Cook, việc kết nối trực tiếp giữa người với người và trải nghiệm thiên nhiên mới là giá trị cốt lõi của cuộc sống. Ông khuyến khích người dùng nên đặt iPhone xuống và đi ra ngoài để tận hưởng thiên nhiên.

Đề cập đến trách nhiệm của công nghệ, sếp Apple cho rằng công nghệ vốn dĩ trung lập. “Công nghệ tự thân nó không tốt cũng không xấu. Nó phụ thuộc vào việc người sáng tạo có đặt tính nhân văn vào đó hay không”, Tim Cook giải thích.

Bản thân iPhone cũng có tính năng Screen Time giúp người dùng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị.

Vị lãnh đạo này cũng làm rõ các vấn đề về quyền riêng tư và AI. Đồng thời, người dẫn dắt Apple cũng đập tan tin đồn từ chức. “Tôi yêu công việc này sâu sắc và không thể hình dung cuộc sống mà không có Apple”, vị CEO 65 tuổi bộc bạch.

Phát ngôn của Tim Cook đã tạo ra những luồng phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một tuyên bố đầy mâu thuẫn. Apple là công ty thu lợi nhuận khổng lồ từ việc bán các thiết bị gây nghiện nhất thế giới. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng lại ủng hộ quan điểm này. Họ cho rằng các ứng dụng mạng xã hội bên thứ 3 mới là nguyên nhân chính gây nghiện. Apple chỉ cung cấp công cụ, còn cách sử dụng thuộc về ý thức cá nhân.

Bối cảnh xã hội hiện tại cũng đang gây áp lực lớn lên các tập đoàn công nghệ. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychiatry cho thấy dù smartphone là “một phần không thể thiếu trong cuộc sống” của nhiều người, chúng cũng gây ra những tác động tiêu cực khi bị lạm dụng quá mức.

“Việc sử dụng điện thoại thông minh quá độ không chỉ gây ra những khó chịu về mặt thể chất, mà còn dẫn đến cảm giác cô đơn, lo âu và trầm cảm”, nhóm tác giả nghiên cứu nhấn mạnh

Hình ảnh của Tim Cook trong cuộc phỏng vấn cho thấy nỗ lực cân bằng giữa hai vai trò. Một mặt, ông là người đứng đầu đế chế công nghệ nghìn tỷ USD.

Mặt khác, ông muốn xuất hiện như một người cổ xúy cho lối sống lành mạnh và nhân văn. Đây có thể là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu “công nghệ vì con người” của Apple. Bằng cách thừa nhận mặt trái của việc quá lệ thuộc vào thiết bị, Apple đang cố gắng tách mình ra khỏi những chỉ trích nhắm vào các công ty công nghệ chỉ biết tối đa hóa lợi nhuận.