Sàn tiền số ONUS không thể truy cập, người dùng bấn loạn

Nền tảng lưu ký, giao dịch ONUS có lượng lớn khách hàng tại Việt Nam, bất ngờ không thể truy cập từ chiều 20/3. Người dùng còn giữ tiền trên app lo lắng khi nhà phát triển hoàn toàn im lặng.

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app này mất hoàn toàn quyền tiếp cận với tài sản số của mình, đang lưu trữ trên hệ thống này. Khi thao tác, nền tảng cho biết “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”.

Tuy nhiên, người dùng thử nhiều cách vẫn không thể vào app. Việc tạo lập tài khoản mới, báo quên mật khẩu cũng bất khả thi vì thiếu mã OTP gửi về số điện thoại. Vấn đề xuất hiện trên diện rộng, không phải số ít khách hàng. Trên fanpage và các hội nhóm khách hàng ONUS, có hàng trăm bình luận của khách hàng đặt câu hỏi về sự cố trên app. Tuy nhiên đến sáng 21/3, phía nền tảng giao dịch vẫn không có phản hồi. Các kênh hỗ trợ hoàn toàn bị đóng.

“Một nửa tài sản của tôi trong đây hết trời ơi”, một người dùng cảm thán trên bài đăng cuối cùng trên trang Facebook ONUS. Ở đây, khách hàng cũng đặt câu hỏi về vấn để trên ứng dụng tài sản số. Trên các cộng đồng, nhiều tin đồn chưa có kiểm chứng được chia sẻ, gây hoang mang.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, giữa giai đoạn nhiều người mới tham gia vào thị trường tiền số. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VNĐ. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịnh dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Từ giải pháp stablecoin, ví, ONUS dần chuyển thành nền tảng đa chức năng với dịch vụ swap, thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P…

Tháng 12/2021, ONUS bị hacker rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9 TB, bao gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu mã hóa và lịch sử giao dịch.

ONUS (tiền thân và VNDC) được sáng lập bởi ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) một doanh nhân công nghệ có tiếng. Sau thương vụ Vemanti Group thâu tóm nền tảng này hồi tháng 3/2025, chức danh của ông tại tổ chức này là Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.