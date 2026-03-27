Real Madrid gặp rắc rối

Cựu chuyên gia dinh dưỡng tại Real Madrid tố cáo đội ngũ y tế của câu lạc bộ dùng ChatGPT phiên bản miễn phí để kê thực phẩm bổ sung cho cầu thủ.

Vụ bê bối này phản ánh một lỗ hổng lớn trong hệ thống quản lý y tế của Real Madrid. Ảnh: Idman.biz.

Cựu chuyên gia dinh dưỡng của Real Madrid, bà Itziar Gonzalez de Arriba, vừa tố cáo đội ngũ y tế của câu lạc bộ đã sử dụng phiên bản ChatGPT miễn phí để đưa ra các lời khuyên về thực phẩm bổ sung cho dàn sao triệu USD.

Theo báo cáo từ Goal.com, thông tin này được bà đăng tải trực tiếp trên trang Instagram cá nhân, ngay sau khi bê bối chấn thương của Kylian Mbappe bùng nổ.

Theo nội dung chia sẻ, bà Gonzalez bày tỏ sự bàng hoàng trước quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp tại Bernabeu.

“Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn: việc chẩn đoán sai hay thực tế là họ kê đơn thực phẩm bổ sung dựa trên kết quả từ ChatGPT phiên bản miễn phí”, cựu nhân viên này viết trên mạng xã hội.

Bài đăng của cựu chuyên gia dinh dưỡng tố cáo đội ngũ y tế của Real Madrid trên mạng xã hội Instagram. Ảnh: Itziar Gonzalez de Arriba.

Bà Gonzalez cho biết tình trạng này xuất phát từ những xung đột nội bộ và sự chia bè kết phái trong đội ngũ y tế. Bà tiết lộ bản thân đã bị sa thải một cách bất ngờ trước khi mùa giải bắt đầu, dù phương pháp làm việc của bà được các cầu thủ đánh giá cao.

Cựu nhân viên y tế cho hay một số ngôi sao đã trực tiếp gặp Chủ tịch Florentino Perez để khen ngợi sự cải thiện sức khỏe nhờ chế độ ăn của mình, nhưng điều này lại vô tình tạo ra sự thù địch từ các bác sĩ và nhân viên nhà bếp.

Theo đó, các cầu thủ thậm chí bị bộ phận y tế yêu cầu ngừng tuân theo các chỉ dẫn dinh dưỡng của bà Gonzalez. Sự đối đầu này khiến môi trường làm việc trở nên độc hại, nơi những cá nhân có chuyên môn bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho những người “có quan hệ tốt nhưng thiếu năng lực”.

Hiện tại, bà Gonzalez đã đệ đơn kiện Real Madrid để đòi lại công bằng sau khi bị chấm dứt hợp đồng vô thời hạn vào cuối năm 2025.

Hệ quả của sự quản lý lỏng lẻo này đã khiến Real Madrid trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quốc tế. Danh tiếng của câu lạc bộ bị tổn hại nghiêm trọng khi các chuyên gia y tế cho rằng việc dùng AI miễn phí cho vận động viên là hành động vô trách nhiệm.

Điều này cũng dẫn đến một cuộc thanh trừng lớn trong bộ phận y tế vào đầu năm 2026, với việc nhiều nhân viên bị sa thải và Tiến sĩ Niko Mihic phải quay lại để chấn chỉnh tình hình.

Bà Gonzalez cùng dàn sao của Real Madrid. Ảnh: Facebook.

Vụ việc trên càng thêm nóng khi diễn ra cùng thời điểm với scandal chấn thương của siêu sao Kylian Mbappe. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng đội ngũ y tế của CLB đã chụp MRI nhầm chân cho tiền đạo người Pháp khi anh gặp vấn đề ở đầu gối. Ngay sau đó, Mbappe đã lên tiếng phủ nhận vụ việc.

Dù vậy, nhà báo Daniel Riolo vẫn quyết liệt cáo buộc tiền đạo này đang "nói dối" để bảo vệ lợi ích câu lạc bộ. Theo Riolo, thông tin đội ngũ y tế Real Madrid chẩn đoán nhầm vị trí đầu gối khiến Mbappe phải về Pháp kiểm tra lại là hoàn toàn có cơ sở.

“Những gì chúng tôi đưa ra đã được xác nhận từ nhiều nguồn. Đây không phải tin sai. Nói thẳng ra, cậu ấy đã nói dối. Tôi tin đây là kế hoạch được dàn dựng cùng Real Madrid. Mbappe không muốn làm tổn hại đến lợi ích của CLB", ông Riolo trao đổi với RMC Sport.