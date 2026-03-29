Apple phải chi đậm để giữ chân nhân viên

Táo khuyết đang phải chi hàng trăm nghìn USD thưởng đột xuất để giữ chân đội ngũ thiết kế iPhone, trong bối cảnh bị các đối thủ AI như OpenAI ráo riết “săn người”.

Theo Bloomberg, Apple đã trao các khoản thưởng ngoài chu kỳ thông thường cho đội ngũ thiết kế phần cứng iPhone trong tuần này. Trị giá của chúng lên đến vài trăm nghìn USD, cho nhiều thành viên trong đội ngũ thiết kế sản phẩm iPhone.

Mục đích của việc này nhằm ngăn chặn làn sóng nhân sự rời đi sang các startup AI như OpenAI hay những công ty đang phát triển thiết bị riêng. Trước đó, OpenAI đã mời Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, tham gia phát triển thế hệ sản phẩm AI mới, và ngày càng trở nên đáng đề phòng.

Các khoản thưởng này được phát dưới dạng cổ phiếu bị hạn chế (RSU) và sẽ mở khóa dần trong vòng 4 năm, đồng nghĩa nhân viên phải tiếp tục làm việc tại công ty để nhận đủ giá trị. Hình thức này phổ biến trong các gói đãi ngộ bằng cổ phiếu của Apple.

Trong nhiều trường hợp, các khoản thưởng này tách biệt với chế độ thông thường của công ty, có giá trị khoảng 200.000- 400.000 USD trong toàn bộ thời gian mở khóa cổ phiếu. Tổng giá trị thực tế thậm chí có thể cao hơn, tùy thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu của Apple.

Nhân viên xem việc tăng đãi ngộ này như phản ứng trực tiếp trước làn sóng tuyển dụng ngày càng mạnh từ các startup. Tuy vậy, các khoản thưởng này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì OpenAI và các công ty khác đang đưa ra. Một số trường hợp sẵn sàng trả khoảng một triệu USD cổ phiếu mỗi năm để thu hút kỹ sư từ Apple chuyển việc.

Bộ phận phần cứng của OpenAI hiện do Tang Tan, một cựu lãnh đạo kỳ cựu của Apple, đồng điều hành. Trước đây, ông từng phụ trách đội Thiết kế Sản phẩm iPhone đang nhận các khoản thưởng lần này.

Nhóm này hiện do lãnh đạo kỳ cựu Rich Dinh điều hành, và trực thuộc bộ phận kỹ thuật phần cứng dưới quyền John Ternus. Bộ phận Thiết kế Sản phẩm chịu trách nhiệm phát triển cả diện mạo lẫn chức năng kỹ thuật của sản phẩm, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn từ đội ngũ thiết kế công nghiệp.

Trong khi đó, các startup mới vẫn đang nhắm vào thị trường thiết bị. Tuần qua, Brett Adcock, nhà sáng lập Figure AI, đã hé lộ kế hoạch cho một công ty thiết bị AI mới mang tên Hark.

Nhà thiết kế chính của Hark, Abidur Chowdhury, từng phụ trách thiết kế công nghiệp cho iPhone Air. Startup này cũng đã tuyển dụng các kỹ sư sản phẩm từ Apple như Jack McCambridge và Alex Gould.

OpenAI và Hark đang phát triển các dòng thiết bị AI với tham vọng thay thế iPhone. Về phía mình, Apple cũng đang tìm cách đối phó với vấn đề bằng danh mục sản phẩm AI riêng, bao gồm kính thông minh, thế hệ AirPods mới, và một thiết bị đeo dạng mặt dây chuyền tích hợp trợ lý Siri cùng camera thị giác máy tính.

Làn sóng chuyển dịch nhanh chóng của ngành sang AI đã khiến Apple rơi vào thế bị động, đẩy nhiều kỹ sư cũng như nhà thiết kế chủ động tìm kiếm cơ hội mới. Khoảng 3 năm trước, khi lo ngại về việc bị lấy nhân sự gia tăng, công ty cũng từng trao các gói thưởng tương tự, theo Bloomberg News.

Năm ngoái, trong bối cảnh cuộc chiến nhân tài trong lĩnh vực AI leo thang, Apple cũng đã tăng lương cho nhóm phát triển mô hình nội bộ. Cùng thời điểm đó, Meta được cho là đã đưa ra các đề nghị tuyển dụng có giá trị vượt 100 triệu USD trong một số trường hợp.

Apple đang chuẩn bị bước sang năm kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng tới. Trong đó, việc mất đi các nhân sự kỹ thuật chủ chốt, từ nhân viên cấp cơ bản đến lãnh đạo cấp cao, đang dần trở thành một trong những lực cản lớn nhất.