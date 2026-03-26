iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ gây hụt hẫng

iPhone phiên bản kỷ niệm 20 năm có thể chưa sở hữu thiết kế tràn viền như đồn đoán, do Apple vẫn gặp khó với công nghệ cảm biến dưới màn hình.

Dynamic Island có thể chưa biến mất hoàn toàn trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Ảnh: 9to5Mac.

Theo một nguồn tin rò rỉ, Apple vẫn còn cách khá xa mục tiêu đưa toàn bộ cảm biến và camera xuống dưới màn hình trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Điều này đồng nghĩa tính năng được chờ đợi nhất về thiết kế của mẫu máy này chưa thể đạt kỳ vọng.

Trong thời gian qua, nhiều tin đồn cho rằng Apple đang chuẩn bị một mẫu iPhone 20 để đánh dấu cột mốc 20 năm của dòng sản phẩm này. Thiết bị được kỳ vọng mang thiết kế với màn hình phủ trọn mặt trước, không còn phần khoét và đi kèm viền mỏng hơn nhờ màn hình uốn cong ở cạnh máy.

Tuy nhiên, nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết Táo khuyết đang gặp khó trong quá trình phát triển công nghệ cảm biến dưới màn hình. Theo đó, công ty có thể tiếp tục thu nhỏ Dynamic Island theo từng bước, thay vì loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình trong thời gian ngắn.

Một số nhà phân tích cũng tin rằng Apple vẫn còn một chặng đường dài để phát triển loại màn hình tiên tiến này. Để sản xuất được một chiếc iPhone với cụm cảm biến ẩn, Apple không chỉ cần đưa camera trước xuống dưới tấm nền. Công ty còn phải xử lý thêm hệ thống Face ID và các linh kiện liên quan. Đây là yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn nhiều so với việc giảm diện tích của Dynamic Island.

Trước đó, những đồn đoán về lộ trình iPhone trong vài năm tới từng tạo ra nhiều kỳ vọng. Sau khi mẫu iPhone Air siêu mỏng ra mắt vào năm ngoái, thị trường tiếp tục chờ đợi mẫu smartphone gập đến từ Táo khuyết trong năm nay. Tới năm 2027, tâm điểm sẽ dồn sang mẫu iPhone mang ý nghĩa kỷ niệm 20 năm.

Dù vậy, thông tin mới sẽ khiến một số người dùng cảm thấy thất vọng. Từ nay đến thời điểm dự kiến ra mắt vẫn còn khoảng 18 tháng, khả năng Apple tạo ra bước tiến mới vẫn hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kịch bản thực tế hơn là việc Dynamic Island sẽ tiếp tục được thu gọn trên mẫu iPhone 20 thay vì biến mất hoàn toàn.