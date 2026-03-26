iPhone hao pin vài hôm nay, nhưng bạn không cần lo

Apple xác nhận tình trạng iPhone hao pin sau mỗi lần cập nhật iOS chỉ xảy ra tạm thời và hoàn toàn bình thường.

Apple xác nhận iPhone hao pin sau cập nhật iOS là bình thường. Ảnh: CNET.

Apple vừa phát hành rộng rãi iOS 26.4 vào rạng sáng 25/3 (giờ Việt Nam). Những cải tiến trên phiên bản này gồm 8 emoji mới, các tinh chỉnh trong giao diện Apple Music cùng một số nâng cấp, sửa lỗi.

Sau khi tải xuống bản cập nhật, người dùng có thể cảm nhận iPhone nhanh hết pin hơn bình thường. Tuy nhiên, Apple xác nhận đây là bình thường và chỉ xảy ra tạm thời.

Tài liệu về tình trạng nhanh hết pin khi cập nhật iOS được Apple đăng tải vào tháng 9/2025. Hãng giải thích rằng các bản nâng cấp iOS quan trọng đòi hỏi nhiều tác vụ chạy nền, gồm lập chỉ mục dữ liệu (indexing) để tìm kiếm, tải nội dung và cập nhật ứng dụng nhanh hơn.

“Ngay sau khi cập nhật xong, đặc biệt với các bản nâng cấp lớn, bạn có thể nhận ra tác động tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt.

Đây là điều bình thường bởi thiết bị của bạn cần thời gian hoàn thiện thiết lập nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu và file để tìm kiếm, tải nội dung mới và cập nhật ứng dụng”, thông báo của Apple nêu rõ.

Theo Apple, phần cứng và phần mềm được thiết kế mang đến hiệu năng tốt, thời lượng pin lâu. Khi bổ sung tính năng và cải tiến, chúng có thể thay đổi cách sử dụng thiết bị trong lúc người dùng khám phá và tận dụng tiện ích mới.

Trong phần tiếp theo, hãng ghi rằng một số tính năng mới có thể đòi hỏi thêm tài nguyên thiết bị. Tùy thuộc cách sử dụng, một số người có thể nhận thấy tác động nhỏ đến hiệu năng và thời lượng pin.

“Apple liên tục tối ưu hóa các tính năng này trong bản cập nhật phần mềm để đảm bảo thời lượng pin tốt và trải nghiệm sử dụng mượt mà”, tài liệu hỗ trợ của nhà sản xuất nhấn mạnh.

Trong quá khứ, người dùng thường xuyên phàn nàn về hiệu năng, thời lượng pin trên thiết bị sau khi cập nhật iOS mới.

Theo MacRumors, đó có thể là lý do Apple soạn tài liệu để “trấn an” người dùng sau cập nhật iOS mới. Dù tác động sau cập nhật phần mềm đến thời lượng pin được giải thích rõ, hãng vẫn chưa đề cập cụ thể đến tuổi thọ pin.

Tài liệu của Apple không chỉ dành cho iOS 26, mà được áp dụng chung cho toàn bộ bản cập nhật iOS và iPadOS.

Ngoài tác động thời lượng pin, Táo khuyết còn nhấn mạnh tầm quan trọng của cập nhật iOS, tập trung vào trải nghiệm tính năng mới, sửa lỗi và tăng cường bảo mật. Hãng cũng phân loại và mô tả sơ bộ quy trình cập nhật phần mềm.