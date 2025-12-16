Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lý do Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ, đi ở nhà thuê

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Căn biệt thự gần 400 m2 của Đàm Vĩnh Hưng ở cư xá Bắc Hải, TP.HCM được rao bán với giá 115 tỷ đồng. Nam ca sĩ đã hoàn tất giao dịch và dọn ra ngoài ở nhà thuê.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và gia đình đã rời khỏi biệt thự ở cư xá Bắc Hải, TP.HCM hôm 14/12. Nam ca sĩ rao bán nhà một năm qua và được người hâm mộ mua lại, yêu cầu giữ nguyên toàn bộ nội thất, cách bày trí bên trong căn biệt thự.

Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi nói lời tạm biệt nơi gia đình gắn bó 17 năm. Theo Đàm Vĩnh Hưng, căn nhà đã chứng kiến thăng trầm trong sự nghiệp, trải qua nhiều lần sửa chữa lớn và là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình trong mùa dịch COVID-19.

Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định rao bán biệt thự gắn bó 17 năm vì muốn con trai Polo Huỳnh được đi học gần trường hơn. Tuy nhiên, nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể con số giao dịch, ước tính có thể lên tới hơn một trăm tỷ đồng.

“Tôi chỉ muốn Polo đi học gần trường, không muốn thấy ngày nào con cũng phải thức từ 6h để vệ sinh cá nhân rồi lại ngủ tiếp trên xe cả tiếng mới tới trường. Một chút thay đổi nhỏ vì con trai, chỉ vậy thôi”, anh cho hay.

Dam Vinh Hung anh 1

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Noel cho căn biệt thự lần cuối.

Sau khi bán biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng và gia đình dọn đến chỗ ở thuê trong thời gian chờ xây nơi ở mới, dự kiến khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch) và hoàn thiện vào năm 2027. Nam ca sĩ cho biết sẽ xây nhà phố, đẹp hơn nơi ở cũ.

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, tọa lạc tại giao lộ Thất Sơn - Hương Giang, phường Hoà Hưng (phường 15, quận 10 cũ), thuộc cư xá Bắc Hải. Căn biệt thự có kết cấu gồm một tầng hầm và 5 tầng, có hồ bơi với tổng diện tích đất 378,6 m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người biết đến bởi mỗi dịp Giáng sinh, nam ca sĩ trang trí rất hoành tráng, mở cửa cho người hâm mộ tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Dam Vinh Hung anh 2Dam Vinh Hung anh 3

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, được rao bán 115 tỷ đồng.

Biệt thự đã bán từng được xem là không gian sống đáng mơ ước của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đầu tư nhiều vật liệu và nội thất cao cấp như gạch, đá nhập khẩu từ Ai Cập, thiết bị vệ sinh của Nhật Bản, thảm trang trí và màn cửa từ châu Âu.

Trong nhà có phòng trưng bày gần 150 giải thưởng cùng trang phục biểu diễn suốt 27 năm ca hát, một phòng thu âm tích hợp sân khấu biểu diễn. Nam ca sĩ cũng dành một khoảng đất trong biệt thự để trồng hoa và cây ăn trái theo mùa.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Những nốt nhạc tỉnh thức ghi lại những khám phá của tác giả Tricia Tunstall, và những nỗ lực làm sáng tỏ khả năng gần như kỳ diệu của El Sistema để truyền cảm hứng cho mọi người. Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 viết về ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, đến đỉnh cao của vinh quang; giai đoạn thoái trào với nhiều thông tin, sự kiện thú vị.

Wham! - George & tôi: Hồi kí, Nhạc cổ điển: Những mảnh ghép sắc màu, Beethoven - Bản nhạc đam mê là những cuốn sách dành cho độc giả yêu âm nhạc tìm hiểu về những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng như có thêm góc nhìn mới mẻ, gần gũi về nền âm nhạc cổ điển.

Gu người yêu của Chi Pu

Tại một chương trình, Chi Pu chia sẻ cô thích người có trí tuệ, hiểu biết và khiêm tốn. Cô không chấp nhận nếu người yêu có tính trịch thượng.

2 giờ trước

Chris Evans gây xôn xao

Người hâm mộ vũ trụ điện ảnh Marvel đang bàn tán xôn xao trước thông tin Chris Evans trở lại trong bom tấn "Avengers: Doomsday".

7 giờ trước

Ngụy Minh Khang liều lĩnh

“Phòng trọ ma bầu” có ý tưởng về việc mượn tiếng cười, kể câu chuyện đáng suy ngẫm về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Song, phim cũng đối diện thách thức về ngôn ngữ kể chuyện.

19:21 2/12/2025

https://tienphong.vn/ly-do-dam-vinh-hung-ban-biet-thu-tram-ty-di-o-nha-thue-post1805031.tpo?gidzl=OctR6ZJT-aHZSzaKCiRpIsPqs1WlbVX7AYpR47kL-HObBDWNUy_wIIzxt4mkclvAUto9I3PdW19dDzdzJ0

Đỗ Quyên/Tiền Phong

Đàm Vĩnh Hưng TP.HCM Đàm Vĩnh Hưng bán nhà Polo Huỳnh

  • Đàm Vĩnh Hưng

    Đàm Vĩnh Hưng

    Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam. Anh bắt đầu nổi tiếng với album đầu tiên “Tình Ơi Xin Ngủ Yên”. Bên cạnh thể loại pop, anh còn hát rất nhiều các ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình cũng như nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc vàng. Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ đã giành được 2 giải Cống hiến và hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác ở trong nước.

    Bạn có biết: Đàm Vĩnh Hưng quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam; ông nội là người có nguồn gốc Việt-Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến, mẹ là người Quảng Nam.

    • Tên thật: Huỳnh Minh Hưng
    • Ngày sinh: 12/10/1971
    • Nghệ danh: Mr. Đàm, Ông hoàng nhạc Việt
    • Chiều cao: 1.69m

    ZaloFacebookZing Mp3Website

Đọc tiếp

Bao Anh gap kho khan hinh anh

Bảo Anh gặp khó khăn

34 phút trước 19:11 16/12/2025

0

Trở lại với MV mới "Người yêu anh nhất", Bảo Anh gặp sự cạnh tranh từ nhiều đồng nghiệp. Việc đó phần nào khiến sản phẩm của cô chưa bùng nổ như mong đợi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý