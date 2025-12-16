Gu người yêu của Chi Pu

Chi Pu thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Hàng Xóm Mới. Tại một tập phát sóng mới đây, người đẹp có dịp trải lòng về chuyện cá nhân.
Khi được hỏi mong ước của bản thân thay đổi như thế nào qua thời gian, Chi Pu chia sẻ: "20 tuổi, ước mơ của tôi là yêu được một người hoàn hảo theo chỉ tiêu mà mình đặt ra. Nhưng 30 tuổi, tôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa, mà chỉ muốn làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, để sau 40 tuổi sẽ được nghỉ hưu".
Chi Pu chia sẻ cô thích người thông minh, thành đạt. Ảnh: FBNV.
Chủ nhân hit Anh ơi ở lại cho hay gu bạn trai của cô là người có nhiều kiến thức, hiểu biết. Cô không chấp nhận bạn trai có tính trịch thượng.
"Tôi sẽ chọn người khiến cho mình ngưỡng mộ. Tôi thích những người có trí tuệ, hiểu biết, thành đạt. Một số người thông minh và thành đạt thì có tính xấu là nghĩ mình hơn người khác. Nên tôi thích người thông minh mà có tính khiêm tốn", người đẹp nói.
Theo nữ ca sĩ, mỗi người đều có những tiêu chí để chọn bạn đời. Nhưng tới một thời điểm, khi gặp đúng người khiến mình cảm thấy rung động, những tiêu chí đặt ra ban đầu không còn quá quan trọng.
Sự nghiệp Chi Pu khởi sắc từ sau khi cô tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc. Sau đó, cô xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình khác nhau, chẳng hạn Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam hay A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á...
Ở tuổi 32, ca sĩ có sự nghiệp thành công khi thành lập công ty giải trí, góp mặt ở nhiều chương trình, sự kiện. Mới nhất, cô có sản phẩm hợp tác cùng Văn Mai Hương gây chú ý.
