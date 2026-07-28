Lợi nhuận quý II/2026 của Mercedes-Benz tăng mạnh

Mercedes-Benz ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II/2026 tăng mạnh 22% và giữ nguyên mục tiêu biên lợi nhuận cả năm, giúp cổ phiếu của tập đoàn tăng hơn 5%.

Cổ phiếu của Mercedes-Benz tăng 5,6% trong phiên giao dịch ngày 28/7 sau khi hãng xe sang Đức công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 khả quan hơn kỳ vọng của thị trường ở một số chỉ số quan trọng, đồng thời duy trì dự báo biên lợi nhuận cốt lõi cho cả năm bất chấp những khó khăn kéo dài tại Trung Quốc.

Mercedes-Benz đón tin vui khi lợi nhuận quý II/2026 tăng mạnh

Tương tự các hãng xe Đức khác như BMW và Volkswagen, Mercedes-Benz đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chi phí thuế quan và sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Trung Quốc trong lĩnh vực EV. Hãng cũng cam kết đẩy nhanh chương trình cắt giảm chi phí, đặc biệt tập trung vào các nhà máy tại Đức.

Mercedes-Benz đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chi phí thuế quan và sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Trung Quốc trong lĩnh vực EV. Tuy nhiên, tập đoàn đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động (EBIT) 1,5 tỷ Euro trong quý II/2026.

Trong quý II/2026, Mercedes-Benz đạt lợi nhuận hoạt động (EBIT) 1,5 tỷ Euro (khoảng 1,7 tỷ USD ), tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí hành chính cũng như chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo 1,6 tỷ Euro của giới phân tích do Visible Alpha tổng hợp.

Dù kết quả lợi nhuận cải thiện, Mercedes-Benz đã điều chỉnh giảm triển vọng kinh doanh khi không còn kỳ vọng doanh số bán xe và doanh thu toàn tập đoàn duy trì ổn định như trước. Thay vào đó, hãng dự báo cả 2 chỉ tiêu sẽ giảm nhẹ so với năm trước.

Dù kết quả lợi nhuận cải thiện, tập đoàn đến từ Đức đã điều chỉnh giảm triển vọng kinh doanh khi không còn kỳ vọng doanh số bán xe và doanh thu toàn tập đoàn duy trì ổn định như trước.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz vẫn giữ nguyên mục tiêu biên lợi nhuận cốt lõi của mảng ôtô trong khoảng 3-5% cho cả năm. Giám đốc Tài chính Harald Wilhelm cho biết biên lợi nhuận nhiều khả năng sẽ nằm ở ngưỡng thấp của khoảng dự báo này.

Thách thức lớn vẫn đang chờ Mercedes-Benz

Kết quả chung của tập đoàn còn được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh tích cực của mảng dịch vụ tài chính và xe thương mại cỡ nhỏ. Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng ghi nhận khoản lợi nhuận 131 triệu Euro liên quan đến kế hoạch bán công ty cho thuê xe Athlon.

Ông Ola Kaellenius, Chủ tịch kiêm CEO Mercedes-Benz, khẳng định hãng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí trong nửa cuối năm. Hiện tại, doanh số của hãng tại Trung Quốc đã giảm tới 30% trong quý II/2026.

Ông Ola Kaellenius, Chủ tịch kiêm CEO Mercedes-Benz, cho biết: "Bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức, chúng tôi vẫn đi đúng hướng trong quý II, đồng thời tiếp tục thúc đẩy chương trình ra mắt các sản phẩm mới". Ông cũng khẳng định hãng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí trong nửa cuối năm.

Điểm đáng lo ngại nhất trong báo cáo là thị trường Trung Quốc. Doanh số của Mercedes-Benz tại quốc gia này giảm tới 30% trong quý II/2026. Đây vẫn là thị trường ôtô lớn nhất thế giới nhưng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu nội địa nhằm phát triển những mẫu xe điện có giá bán thấp hơn nhưng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, khiến lợi thế thống trị kéo dài nhiều thập kỷ của các hãng xe nước ngoài ngày càng bị thu hẹp.

Tiếp nối quá trình cắt giảm 25% chi phí cố định kể từ năm 2019, Mercedes-Benz cho biết từ tháng 6/2026 hãng đã bắt đầu tăng cường các biện pháp nâng cao năng suất trên phạm vi toàn cầu, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất tại Đức.

Tiếp nối quá trình cắt giảm 25% chi phí cố định kể từ năm 2019, Mercedes-Benz cho biết từ tháng 6/2026 hãng đã bắt đầu tăng cường các biện pháp nâng cao năng suất trên phạm vi toàn cầu, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất tại Đức nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang trải qua giai đoạn khó khăn.