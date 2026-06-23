Lời kể gây sốc của phi công F-15 bị Iran bắn rơi

Phi công tiêm kích Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran cho biết đã nhìn thấy đội hình máy bay không người lái vận hành như "thứ ngoài hành tinh".

Một phi công tiêm kích Mỹ bị bắn hạ tại Iran vào tháng 4 khẳng định đã nhìn thấy đội hình máy bay không người lái (UAV) của Iran tạo thành hình thù giống con sứa, bốn nguồn tin am hiểu sự việc cho đài CNN biết hôm thứ 23/6.

Trong buổi báo cáo sau khi được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, phi công F-15 đã kể với các quan chức tình báo rằng ông quan sát thấy “nhiều UAV của Iran di chuyển như một thể thống nhất”.

“Một nhóm UAV được kết nối với nhau và di chuyển như một thể thống nhất, với những UAV nhỏ hơn ở bên dưới các UAV lớn hơn như những chiếc chân... đúng là thứ ngoài hành tinh”, một trong các nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác kể viên phi công mô tả cảnh tượng đó như một “bãi mìn UAV” trên bầu trời.

Nhiều máy bay Mỹ cháy đen tại Iran trong chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu phi công chiếc F-15 vào ngày 5/4. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo CNN, các quan chức tình báo Mỹ lo ngại vì việc nhiều UAV có thể di chuyển đồng bộ trong cùng một đội hình sẽ là dấu hiệu cho thấy năng lực UAV của Iran đã đạt đến một trình độ đáng báo động.

Một chuyên gia về tác chiến UAV nói với CNN rằng quân đội Mỹ sẽ phải “chi những khoản tiền khổng lồ, cùng rất nhiều nguồn lực và tổn thất, để bảo vệ mình trước một thứ có khả năng phối hợp như vậy”.

“Nếu chúng có thể tự phối hợp để tạo thành một hình dạng dễ nhận biết và duy trì đội hình đó, đồng thời mang theo chất nổ, lại còn giữ lực lượng dự bị để tấn công những mục tiêu mà đợt công kích đầu tiên chưa phá hủy được, thì đó là một phương thức tác chiến cực kỳ hiệu quả”, vị chuyên gia nói thêm.

Trong khi nguyên nhân chính xác khiến chiếc F-15 bị bắn hạ vẫn đang được điều tra, một số đánh giá ban đầu đang xem xét khả năng đội hình UAV có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc F-15

Chiếc F-15 có tổ lái gồm hai người - một phi công và một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí. CNN trước đó đưa tin rằng quân đội Mỹ đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Việc chiếc F-15 bị bắn hạ đánh dấu lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran trong cuộc xung đột này.

Phi công được giải cứu vài giờ sau khi phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay, trong khi sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí đã tránh được sự truy bắt của Iran trên vùng núi trong hơn một ngày trước khi cũng được giải cứu. Hiện chưa rõ liệu sĩ quan này có nhìn thấy đội hình UAV đó hay không.

Một tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4 Ảnh: X.

Các quan chức tình báo Mỹ bất đồng về cách diễn giải những gì phi công F-15 mô tả, cũng như về việc liệu ông có thể thuật lại vụ việc một cách rõ ràng hay không. Trước hết, phi công đã bị chấn động não trong vụ rơi máy bay. Đây là lần thứ hai ông bị bắn rơi trong cuộc chiến với Iran: trước đó ông cũng nằm trong số các phi công bị lực lượng Kuwait bắn nhầm, theo hai nguồn tin.

Theo một nguồn tin, trong quá trình thu thập lời khai sau vụ việc, các quan chức tình báo đã hỏi viên phi công: “Anh có chắc những gì mình nhìn thấy thực sự là như vậy không?”.

Không quân Mỹ chuyển đề nghị bình luận của CNN cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), song CENTCOM không phản hồi. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.