Chiến dịch nghẹt thở giải cứu phi công F-15 của đặc nhiệm Mỹ

Nhiệm vụ giải cứu sĩ quan Không quân Mỹ bị bắn rơi tại Iran vừa khép lại sau hai ngày căng thẳng, được các quan chức Mỹ mô tả là một trong những chiến dịch phức tạp và rủi ro bậc nhất của lực lượng đặc nhiệm nước này.

Một chiến đấu cơ F-15E của Không quân Mỹ khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: CNN.

Sĩ quan này thuộc phi hành đoàn chiếc F-15E Strike Eagle bị trúng hỏa lực Iran hôm 3/4.

Cả hai thành viên đã kịp nhảy dù thoát khỏi buồng lái, nhưng chỉ một người được tìm thấy ngay sau đó. Người còn lại mất tích khiến quân đội Mỹ phải mở chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn.

Trong suốt 48 giờ, cuộc tìm kiếm biến thành một cuộc chạy đua sinh tử giữa lực lượng Mỹ và Iran.

Chiến dịch bắt đầu trong đêm nhưng kéo dài sang ban ngày. Một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng lực lượng Mỹ đã bao vây và áp sát khu vực nơi phi công đang ẩn náu, sau 2 ngày lẩn tránh lực lượng Iran. Khi đó, giao tranh đã nổ ra trong điều kiện ban ngày.

Thông thường, các đơn vị đặc nhiệm sẽ thực hiện giải cứu nhanh trong bóng tối để rút người ra ngay lập tức. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chiến dịch kéo dài nhiều giờ.

Theo thông tin từ các quan chức Mỹ, phi công mất tích đã ẩn náu dưới mặt đất, chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ, chờ lực lượng giải cứu tiếp cận.

Chiến dịch được triển khai trong đêm 4/4 có quy mô lớn hiếm thấy. Hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm tham gia, cùng hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng và các hệ thống trinh sát, tình báo. Máy bay Mỹ liên tục ném bom và bắn chặn các đoàn xe Iran nhằm ngăn lực lượng này áp sát khu vực phi công đang ẩn náu.

Khi biệt kích Mỹ tiến vào điểm nghi có phi công, giao tranh dữ dội đã nổ ra. Dù vậy, lực lượng Mỹ vẫn tiếp cận được mục tiêu và đưa người này ra ngoài.

Một quan chức quân sự Mỹ cấp cao nhận định đây là một trong những chiến dịch tìm kiếm cứu nạn khó khăn nhất trong lịch sử lực lượng đặc nhiệm Mỹ, không chỉ vì địa hình phức tạp mà còn do phải hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương giữa lúc chiến sự leo thang.

Khu vực nổ ra giao tranh để giải cứu phi công máy bay F-15E của Mỹ bị bắn hạ. Đồ họa: Al Jazeera

Diễn biến sau đó càng trở nên khó khăn. 2 chiếc máy bay vận tải dự kiến đưa lực lượng rời khỏi khu vực bất ngờ gặp sự cố tại một căn cứ hẻo lánh trong lãnh thổ Iran.

Các chỉ huy buộc phải điều thêm 3 máy bay khác tới tiếp ứng, đồng thời phá hủy 2 chiếc bị hỏng để tránh rơi vào tay Iran.

Trong khi đó, phía Iran cũng mở chiến dịch truy tìm quy mô lớn. Truyền hình nước này kêu gọi người dân tham gia tìm kiếm và treo thưởng cho bất kỳ ai phát hiện hoặc bắt giữ phi công Mỹ.

Một số đánh giá cho rằng chiếc F-15E bị bắn rơi tại khu vực có lực lượng đối lập với chính quyền Tehran, nên phi công có thể đã nhận được sự hỗ trợ từ người dân địa phương trong thời gian lẩn trốn.

Ngay sau chiến dịch, Tổng thống Trump xác nhận trên mạng xã hội rằng sĩ quan này đã được đưa ra khỏi Iran an toàn. “Anh ấy bị thương, nhưng sẽ ổn”, ông cho biết.

Dù chiến dịch kết thúc thành công, vụ việc vẫn phơi bày mức độ rủi ro ngày càng lớn với lực lượng Mỹ trong chiến sự Iran, khi ưu thế trên không không còn tuyệt đối như những tuyên bố trước đó.

Iran nhắm bắn chiến đấu cơ Mỹ gần eo biển Hormuz Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.