Loạt thương hiệu khách sạn đổ về Phú Quốc trước APEC 2027

Trước thềm APEC 2027, hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế xuất hiện tại Phú Quốc, mở ra cơ hội đưa đảo ngọc trở thành điểm đến hội nghị, nghỉ dưỡng tầm cỡ.

Trước thềm APEC 2027, bên cạnh các công trình giao thông và mở rộng sân bay, Phú Quốc cũng đang tăng tốc đầu tư cơ sở lưu trú. Nổi bật tại phía nam đảo là khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, được định hướng phát triển thành tổ hợp khách sạn, thương mại và dịch vụ quy mô lớn.

Dự án có diện tích khoảng 88,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 64.000 tỷ đồng , gồm 17 tòa cao tầng hướng biển với gần 7.000 phòng khách sạn. Trong các giai đoạn tiếp theo, quy mô lưu trú dự kiến mở rộng lên gần 20.000 phòng.

Loạt thương hiệu khách sạn lớn cùng về Phú Quốc

Đáng chú ý, tổ hợp này quy tụ 13 thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc 5 tập đoàn quản lý quốc tế, trong đó có những thương hiệu xa xỉ lần đầu hiện diện tại Việt Nam.

Danh mục thương hiệu trải rộng nhiều phân khúc, với sự góp mặt của W Hotels, JW Marriott Marquis, Le Méridien và The Luxury Collection thuộc Marriott International.

Hiện tòa tháp dự kiến mang thương hiệu JW Marriott Marquis đã thi công đến tầng 22, trong khi tòa W Hotels đạt tầng 32. Cả hai dự kiến cất nóc vào cuối năm nay.

Ba tòa khách sạn do Lotte Hotels quản lý cũng đang thi công phần thân. Trong đó, một tòa đã lên tầng 12 trên tổng số 30 tầng, hai tòa còn lại lần lượt đạt tầng 5 và tầng 6 trên tổng số 28 tầng.

Các công trình dự kiến mang thương hiệu Grand Hyatt, MGallery, SO/, Hilton và Conrad cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Việc quy tụ nhiều thương hiệu trong cùng một tổ hợp không chỉ gia tăng nguồn cung phòng mà còn hướng đến đa dạng nhóm khách, từ nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm phong cách sống đến khách công vụ và hội nghị.

Nằm gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Bãi Đất Đỏ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú, dịch vụ trong các sự kiện quốc tế, đồng thời phục vụ hoạt động du lịch dài hạn.

Công trường xây dựng khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Ảnh: NĐT.

Không chỉ Bãi Đất Đỏ, khu vực nam đảo còn ghi nhận sự phát triển của nhiều dự án lưu trú quy mô lớn khác. Tại khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, một trong những dự án được triển khai phục vụ APEC 2027, The Ascott Limited dự kiến đưa vào vận hành ba thương hiệu Ascott, lyf và HARRIS. Trong đó, lyf và HARRIS được giới thiệu là những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Ở Hòn Thơm, tổ hợp nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam cũng đang hoàn thiện giai đoạn đầu, dự kiến đón khách trong năm 2026. Dự án rộng hơn 13 ha, gồm 18 khối công trình với gần 1.500 phòng nghỉ, trong đó có 321 phòng suite, thuộc chuỗi dự án lưu trú có tổng vốn đầu tư hơn 28.730 tỷ đồng . Rixos thuộc hệ sinh thái Accor và Ennismore, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive), tích hợp lưu trú, ẩm thực và giải trí.

Bên cạnh đó, Hòn Thơm còn có kế hoạch đón các thương hiệu TRIBE, ibis Styles của Accor, cùng Fairfield và Moxy thuộc Marriott International.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam tại Hòn Thơm đang hoàn thiện giai đoạn đầu, dự kiến đón khách trong năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Làn sóng xúc tiến đưa các thương hiệu khách sạn cao cấp đến Phú Quốc diễn ra mạnh mẽ trong khoảng một năm trở lại đây, khi công tác chuẩn bị cho APEC 2027 được đẩy nhanh.

Sự tham gia của hàng loạt nhà vận hành quốc tế cho thấy kỳ vọng vào khả năng mở rộng vai trò của Phú Quốc, từ điểm đến nghỉ dưỡng biển sang trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện và các kỳ lưu trú dài ngày. Kỳ vọng này còn được củng cố khi hạ tầng hàng không, cảng biển và các sản phẩm du lịch trên đảo tiếp tục được đầu tư, mở rộng.

Theo ông Choi Sung Woong, Phó tổng quản lý JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, lợi thế của Phú Quốc nằm ở sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Cơ cấu khách quốc tế đến đảo cũng đang đa dạng hơn, với lượng khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia gia tăng, cùng sự trở lại của du khách Nga, các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và sự tăng trưởng từ châu Âu, Australia, Mỹ.

Nhu cầu lưu trú theo đó cũng có sự chuyển dịch. Ông cho biết bên cạnh khách nghỉ dưỡng truyền thống, Phú Quốc đang thu hút thêm các gia đình nhiều thế hệ, khách hưởng tuần trăng mật và các đoàn doanh nghiệp, hội nghị.

Chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế, cùng việc nâng cấp sân bay, cảng biển và mở rộng mạng lưới đường bay, được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy xu hướng này.

Bài toán khai thác sau APEC

Dù sở hữu nhiều lợi thế về du lịch và được kỳ vọng hưởng lợi từ APEC 2027, việc hàng nghìn phòng khách sạn đồng loạt xây dựng cũng đặt ra bài toán về khả năng hấp thụ nguồn cung mới. Bởi một sự kiện quốc tế có thể tạo nhu cầu lưu trú lớn trong thời gian ngắn, nhưng chưa đủ để bảo đảm công suất khai thác ổn định cho các dự án trong những năm tiếp theo.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Nam Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Nam, cho rằng cần nhìn bài toán này ở quy mô của cả nền kinh tế điểm đến, thay vì chỉ xét số lượng phòng khách sạn được bổ sung.

Theo ông, nguy cơ dư cung xuất hiện khi năng lực lưu trú tăng nhanh nhưng lượng khách, khả năng tiếp cận, thời gian lưu trú và mức chi tiêu không tăng tương ứng. Vì vậy, trọng tâm không chỉ là kiểm soát nguồn cung mà còn phải tạo ra sức cầu tương xứng.

Từ góc nhìn này, việc phát triển khách sạn cần đi cùng các yếu tố giúp đưa khách đến và giữ khách ở lại. Đại diện Sun Group cho biết doanh nghiệp đang theo đuổi mô hình hệ sinh thái, kết hợp kết nối hàng không, lưu trú, vui chơi giải trí, show diễn, kinh tế đêm, MICE và các dịch vụ thiết yếu.

Theo ông Thắng, đường bay mới có thể mở ra thị trường khách mới; sản phẩm giải trí có thể kéo dài thời gian lưu trú; còn hội nghị và sự kiện quốc tế giúp bổ sung dòng khách trong những giai đoạn thấp điểm. APEC 2027 vì thế được xem là cơ hội mở rộng thị trường, chứ không phải đích đến cuối cùng của các khoản đầu tư.

Việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cần đi cùng các yếu tố giúp đưa khách đến và giữ khách ở lại điểm đến. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng quan điểm về tầm quan trọng của giai đoạn hậu sự kiện, ông David Cumming, Tổng giám đốc khu vực Đông Dương của The Ascott Limited, cho rằng các điểm đến tổ chức sự kiện thành công thường đặt APEC trong chiến lược phát triển rộng hơn.

Những khoản đầu tư vào hạ tầng, kết nối và cơ sở vật chất du lịch cần tiếp tục tạo giá trị sau sự kiện, đi cùng hệ thống sản phẩm đủ đa dạng để phục vụ cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách công tác.

Theo ông Cumming, APEC có thể thúc đẩy hoạt động đi lại vì công việc, nhu cầu MICE và đầu tư hạ tầng, đồng thời giúp hòn đảo tăng độ nhận diện với các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, việc duy trì hiện diện trên truyền thông và xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị vận hành, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch mới là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong dài hạn.

Bài toán của Phú Quốc do đó không dừng ở việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ trước năm 2027. Năng lực lưu trú mới cần được hỗ trợ bằng mạng lưới kết nối thuận tiện, sản phẩm du lịch có sức hút quanh năm, nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các hoạt động MICE được duy trì sau sự kiện.

Về phía địa phương, việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, quy hoạch có kỷ luật và bảo vệ cảnh quan tự nhiên cũng là điều kiện quan trọng để bảo đảm tăng trưởng du lịch không đánh đổi môi trường. Khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, nguồn cung khách sạn mới có thêm cơ hội tìm được tệp khách phù hợp, thay vì phụ thuộc vào một kỳ sự kiện.