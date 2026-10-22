Phú Quốc chạy đua với thời gian đón đầu sự kiện APEC 2027

Từ những hộ dân rời nơi gắn bó hàng chục năm đến công nhân làm việc xuyên đêm, nhiều người đang góp sức cho 21 dự án phục vụ APEC 2027, với kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho đảo ngọc.

Chuyển đến Phú Quốc từ năm 9 tuổi, ông Nguyễn Hoàng Nam (40 tuổi) đã chứng kiến hòn đảo từ một vùng đất nghèo khó dần đổi thay sau hơn 30 năm. Những con đường ngày càng rộng rãi, nhà cửa khang trang, điện đài đầy đủ và lượng khách quốc tế không ngừng tăng lên. Với ông Nam, Bãi Đất Đỏ là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm sau những năm tháng sinh sống, mưu sinh bằng nghề biển và chắt chiu từng đồng. Nhưng khi biết nhà mình nằm trong diện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án hạ tầng, trung tâm hội nghị và khu nghỉ dưỡng quốc tế phục vụ APEC 2027, gia đình ông cũng là một trong những hộ dân đầu tiên tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước. Ông thừa nhận việc rời nơi gắn bó hàng chục năm khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Dù vậy, ông chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt, với mong muốn những công trình mới sẽ tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc, mang lại cơ hội tốt hơn cho thế hệ con cháu.

Ông Nguyễn Hoàng Nam tại khu tái định cư tạm Hồ Suối Lớn.

Những người chạy đua cùng đại công trường APEC Nếu người dân địa phương góp phần tạo mặt bằng cho các dự án, hàng nghìn công nhân từ nhiều tỉnh, thành lại đang trực tiếp góp sức dựng xây những công trình mới. Họ đến Phú Quốc, làm việc xuyên ngày đêm, tranh thủ từng giây từng phút để bám sát tiến độ. Với ông Văn Ninh Sơn, quê Quảng Trị, ông cho biết bản thân đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết trên đảo khi tham gia thi công tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT. “Hơn hai tháng ở Phú Quốc, hết nửa số ngày đều mưa. Quần áo tôi ướt sũng sau những ngày mưa kéo dài, phải dùng máy sấy liên tục mới kịp mặc hàng ngày. Còn những ngày nắng thì cũng rất gay gắt”, ông Sơn kể. Mưa lớn không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đặc biệt với các hạng mục liên quan đến điện và hàn xì. Vì vậy, khi trời tạnh ráo, công nhân phải tranh thủ làm việc, có những đợt kéo dài đến sáng để bù lại thời gian bị gián đoạn.

“ Tôi thấy rất đáng khi được tham gia xây dựng cho một công trình đặc biệt, phục vụ APEC 2027. Ông Văn Ninh Sơn Công nhân tại dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT

Dẫu vất vả, ông Sơn khẳng định những ngày tháng làm việc tại công trường “rất đáng”. Với ông, được góp sức xây dựng công trình phục vụ sự phát triển của Phú Quốc khiến những nhọc nhằn giữa nắng mưa mang một ý nghĩa riêng. Tại nhiều công trường khác trên đảo, hình ảnh công nhân làm việc xuyên đêm, tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh mưa cũng đã trở nên quen thuộc. Đằng sau áp lực tiến độ là những người lao động vừa mưu sinh, vừa trực tiếp góp phần tạo nên diện mạo mới cho nơi mình đang làm việc và sinh sống.

Công nhân thi công tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT Phú Quốc.

Chị Cẩm Nhung, quê Rạch Giá, đến Phú Quốc làm việc cùng chồng từ năm 2014. Ban đầu, chỉ hai vợ chồng ra đảo, sau đó họ lần lượt đưa thêm anh em, người thân đến làm việc. Nhiều thành viên trong gia đình chị cũng tham gia các công trình khác nhau, qua đó chứng kiến sự đổi thay của Phú Quốc qua từng giai đoạn. Với chị, sự phát triển của hòn đảo không chỉ thể hiện qua những công trình mới mà còn hiện diện trong chính cuộc sống gia đình. Công việc và thu nhập cải thiện giúp cả nhà có điều kiện tích lũy sau nhiều năm bám trụ. Đặc biệt, khi tham gia các dự án phục vụ APEC, thu nhập của chị tăng khoảng 20-30% so với những công trình thông thường. Nếu có thêm giờ làm, khoản tiền kiếm được cũng tốt hơn. “Kinh tế bắt đầu có chút dư để gom góp”, chị chia sẻ.

Chị Cẩm Nhung tại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Hiện chị làm việc tại nhà ga VIP/VVIP, một trong những hạng mục thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, bên cạnh nhà ga T2, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ. Trên toàn đảo, 21 công trình, dự án phục vụ APEC có tổng vốn đầu tư khoảng 137.138 tỷ đồng . Phần lớn được khởi công trong năm 2025 nhưng phải hoàn thành trong năm 2027. Khoảng thời gian triển khai ngắn, trong khi quy mô và yêu cầu kỹ thuật của nhiều hạng mục lớn, khiến việc tổ chức thi công, huy động nhân lực và bảo đảm nguồn cung vật liệu trở thành bài toán không nhỏ. Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong những ngày mưa cuối tháng 9, hơn 7.600 công nhân, kỹ sư vẫn được huy động làm việc mỗi ngày nhằm bám sát kế hoạch. Trong khi đó, tại cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, lực lượng lao động được tổ chức theo chế độ 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng , mới khởi công vào quý IV/2025 nhưng đặt mục tiêu hoàn thiện phần mặt ngoài vào cuối năm 2026 và hoàn thành nội thất vào ngày 31/3/2027.

Toàn cảnh Các dự án phục vụ APEC 2027 dự án 21

tỷ đồng 137.138 46,7% 16,0% 15,9% 6,6% 1,8% 1,3% 11,6%







Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ 64.000 tỷ đồng · 46,7% Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc 22.000 tỷ đồng · 16,0% Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC 21.860 tỷ đồng · 15,9% Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 9.000 tỷ đồng · 6,6% Đường tỉnh ĐT.975 2.500 tỷ đồng · 1,8% Đại lộ APEC 1.817 tỷ đồng · 1,3% 15 dự án còn lại 15.961 tỷ đồng · 11,6% Nguồn: Danh mục 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được Thủ tướng phê duyệt

Phú Quốc cùng lúc giải nhiều bài toán lớn Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa nhìn nhận cùng với áp lực tiến độ, Phú Quốc đồng thời phải giải quyết nhiều bài toán đi kèm như giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhân lực, nguyên vật liệu và ứng phó với điều kiện thời tiết, nhất là khi hàng loạt dự án quy mô cùng triển khai đồng thời. Theo ông, sự tham gia của người dân, công nhân, nhà thầu và chủ đầu tư, cùng sự chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, đang tạo động lực để các dự án bám sát kế hoạch. Tuy nhiên, để công trình về đích đúng hạn, sự phối hợp giữa các bên cần được duy trì xuyên suốt quá trình triển khai.

“ Nhờ những chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng lòng của người dân, công nhân, các công trình cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Ông Trần Minh Khoa Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

Trong số các đơn vị tham gia phát triển các công trình phục vụ APEC 2027, Sun Group đang triển khai 7 dự án trọng điểm, gồm mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến LRT, nâng cấp ĐT.975, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Tổng vốn đầu tư của các dự án này chiếm hơn 90% tổng vốn của danh mục 21 dự án phục vụ sự kiện. Ông Huỳnh Nam Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Nam cho biết để vừa bảo đảm tiến độ vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các công trình APEC 2027, doanh nghiệp huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tổ chức nhiều mũi thi công song song và phối hợp chặt chẽ với các bên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. “Có những thời điểm áp lực tiến độ tính bằng từng ngày, nhưng nguyên tắc của chúng tôi rất rõ: Có thể rút ngắn thời gian bằng cách huy động nguồn lực mạnh hơn, tổ chức khoa học hơn, phối hợp nhanh hơn và ứng dụng công nghệ tốt hơn, nhưng không thể rút ngắn bằng cách hạ tiêu chuẩn”, ông Thắng nói. Với quyết tâm cao từ chủ đầu tư, nhà thầu cùng hàng nghìn công nhân và sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc kỳ vọng 21 công trình, dự án sẽ về đích đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kiến trúc và tiêu chuẩn tương xứng với tầm vóc APEC.

Công trường APEC 2027 Ngày đêm trên các đại công trường 1/5 Công nhân thi công xuyên đêm tại cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Lắp đặt mái công trình thuộc cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Công trường Đại lộ APEC. Đường cất hạ cánh và nhà ga sân bay Phú Quốc. Nhà ga VIP/VVIP thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

APEC 2027 mở ra bước ngoặt nâng cấp Phú Quốc Theo ông Huỳnh Nam Thắng, ngay từ khi đến Phú Quốc, Sun Group đã nhìn thấy tiềm năng của đảo ngọc trong việc trở thành điểm đến du lịch biển đảo có sức cạnh tranh quốc tế, tương tự Bali, Phuket hay Hawaii. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thực sự, Phú Quốc cần một hệ sinh thái du lịch, dịch vụ đồng bộ cùng hạ tầng đủ sức đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Để theo đuổi mục tiêu này, trong hơn một thập kỷ qua, Sun Group từng bước phát triển hệ sinh thái tại Phú Quốc, từ nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, cáp treo, công viên chủ đề, show diễn đến các công trình biểu tượng và dịch vụ phục vụ du khách. “Sau nhiều năm, kỳ vọng của chúng tôi về Phú Quốc không thay đổi mà ngày càng lớn hơn. Nếu trước đây là khát vọng đưa một hòn đảo giàu tiềm năng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực, thì hôm nay, APEC 2027 cùng những định hướng mới của Trung ương đang mở ra một chương phát triển hoàn toàn khác”, ông Thắng chia sẻ. Từng có mặt tại Đà Nẵng trong quá trình phát triển các công trình phục vụ APEC 2017, ông Thắng có cơ hội chứng kiến cách một sự kiện quốc tế tạo động lực thúc đẩy hạ tầng và nâng tầm hình ảnh điểm đến. Trải nghiệm này cũng góp phần định hình cách nhìn của ông về APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo ông, APEC có thể chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng những giá trị về hạ tầng, năng lực kết nối và hình ảnh du lịch có thể tiếp tục phát huy trong nhiều năm sau đó. Vì vậy, các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được tính toán để đáp ứng cả nhu cầu trước mắt lẫn định hướng phát triển lâu dài. Sân bay được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối quốc tế; tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT có thể trở thành phương thức giao thông công cộng hiện đại; trung tâm hội nghị tiếp tục phục vụ các đoàn khách MICE, trong khi nhà hát có thể góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm. “Tận dụng APEC để xây những gì Phú Quốc cần lâu dài, thay vì chỉ xây cho một sự kiện”, ông Thắng nhấn mạnh.

“ Nếu trước đây, khát vọng của chúng tôi là đưa Phú Quốc trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, thì APEC 2027 cùng những định hướng chiến lược của Trung ương đang mở ra tầm nhìn mới: Đưa đảo ngọc vươn mình thành trung tâm du lịch, hội nghị và giao thương tầm cỡ quốc tế. Ông Huỳnh Nam Thắng Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Nam