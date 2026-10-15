Loạt đại dự án APEC Phú Quốc tăng tốc về đích

2027 là bước chuyển mình của Phú Quốc khi lần đầu đăng cai APEC. Đây cũng là lý do loạt công trình từ sân bay, tàu điện LRT đến trung tâm hội nghị đều đang được tăng tốc triển khai.
Các đại công trường phục vụ APEC 2027
6 dự án lớn trải dài từ sân bay Phú Quốc ở xã Dương Tơ đến khu Bãi Đất Đỏ ở phường An Thới. Cuộn để đi qua từng công trường.
Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc
Công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm từ 2027, sân bay cấp 4E.
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC
Quy mô hơn 16 ha, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC.
Đường tỉnh ĐT.975
Dài 19,26 km, quy mô 10 làn xe, rộng 62 m.
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, giai đoạn 1
Dài 17,59 km với 6 nhà ga, trong đó có một ga ngầm. Tốc độ thiết kế 70-100 km/h.
Đại lộ APEC
Dài 3 km, rộng 68 m, quy mô 4-6 làn xe.
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ
Quy mô 88,5 ha với 17 tòa cao tầng, gần 7.000 phòng.
6 đại dự án
Chiếm 88,4% tổng vốn khoảng 137.138 tỷ đồng của 21 dự án phục vụ APEC 2027.
Tỷ trọng vốn của 6 đại dự án
Nguồn: Danh mục 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được Thủ tướng phê duyệt
“Trái tim” của APEC 2027
Cửa ngõ đón khách APEC
Nhà ga T2, nhà ga VIP/VVIP, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.
Ngoài dự án mở rộng sân bay, Sun Group còn đầu tư Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng nhằm bổ sung năng lực cung ứng suất ăn.
Hạ tầnggiao thông
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, đường tỉnh ĐT.975 và Đại lộ APEC.
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT Phú Quốc
Đường tỉnh ĐT.975
Đại lộ APEC
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ
Khách sạn quốc tế tại Bãi Đất Đỏ