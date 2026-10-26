Chủ tịch Phú Quốc: Loạt công trình APEC tạo nền tảng tăng trưởng mới

Loạt công trình phục vụ APEC 2027 được kỳ vọng là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Phú Quốc trong nhiều năm tiếp theo, đưa đảo ngọc trở thành cực tăng trưởng mới.

Là nơi đăng cai APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, từ sân bay, giao thông đến trung tâm hội nghị quốc tế. Sự kiện không chỉ đặt ra yêu cầu cấp bách về tiến độ và năng lực tổ chức mà còn mở ra cơ hội để đảo ngọc nâng tầm du lịch, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Nhân dịp này, Tri Thức - Znews đã có buổi trao đổi với ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), về tiến độ các dự án trọng điểm, định hướng khai thác hạ tầng sau APEC và kỳ vọng đưa cơ hội từ sự kiện thành động lực phát triển dài hạn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh An Giang và cả nước trong những năm tới.

Không dừng lại ở mục tiêu tổ chức thành công APEC

- Có thể nói APEC 2027 là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất Phú Quốc đăng cai. Đến nay, tiến độ 21 công trình phục vụ sự kiện ra sao? Địa phương có gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình triển khai không?

- APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc. Vì vậy, 21 công trình, dự án phục vụ sự kiện đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu cùng sự đồng thuận của người dân.

Đến nay, tiến độ cơ bản được bảo đảm theo kế hoạch. Tuy nhiên, các công trình đều chịu áp lực rất lớn do khối lượng công việc nhiều trong khi thời gian thi công ngắn.

Toàn cảnh Các dự án phục vụ APEC 2027 21 dự án - 137.138 tỷ đồng 46,7% 16,0% 15,9% 6,6% 1,8% 1,3% 11,6%

46,7% Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ 64.000 tỷ đồng Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ 64.000 tỷ đồng · 46,7% Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc 22.000 tỷ đồng · 16,0% Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC 21.860 tỷ đồng · 15,9% Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 9.000 tỷ đồng · 6,6% Đường tỉnh ĐT.975 2.500 tỷ đồng · 1,8% Đại lộ APEC 1.817 tỷ đồng · 1,3% 15 dự án còn lại 15.961 tỷ đồng · 11,6% Nguồn: Danh mục 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được Thủ tướng phê duyệt

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng là thách thức đáng kể. Đặc thù của Phú Quốc là nguồn gốc đất đai phức tạp, bao gồm đất do người dân khai khẩn qua nhiều thời kỳ, đất rừng do Nhà nước và các đơn vị quản lý cùng nhiều loại đất khác. Điều này khiến quá trình xử lý, giải phóng mặt bằng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Một khó khăn khác là nguồn nhân lực. Nhiều công trình lớn đang được triển khai đồng thời trên cả nước, khiến việc huy động nhân công, cán bộ quản lý và nhân lực có chuyên môn cho các dự án tại Phú Quốc trở nên khó khăn hơn. Nguồn cung vật liệu xây dựng cũng chịu áp lực khi nhu cầu tăng cao, trong khi việc vận chuyển ra đảo có những hạn chế nhất định.

Ngoài ra, các công trình đang thi công trong mùa mưa tại Phú Quốc. Những đợt mưa lớn, kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công, đặc biệt với các hạng mục ngoài trời.

- Trước những thách thức đó, Phú Quốc đang triển khai những giải pháp gì để bảo đảm tiến độ lẫn an toàn thi công?

- Những khó khăn này được lãnh đạo tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương, chúng tôi phối hợp xử lý để tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi.

Về thời tiết, các nhà thầu cũng chủ động áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để duy trì thi công. Chẳng hạn, một số đơn vị sử dụng bạt, dựng mái che để thực hiện các hạng mục đổ bê tông, bảo vệ những cấu kiện vừa lắp đặt và hạn chế ảnh hưởng của mưa. Các biện pháp này đồng thời phải bảo đảm an toàn cho người lao động.

Sự phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu đã góp phần giúp các công trình duy trì tiến độ tương đối tốt. Trong giai đoạn còn lại, tinh thần chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng để hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

- APEC 2027 là động lực thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nhưng giá trị của những công trình này không thể chỉ được đo bằng khả năng phục vụ sự kiện. Phú Quốc có tính toán như thế nào để khai thác hiệu quả các công trình sau APEC, tránh nguy cơ đầu tư lớn nhưng sử dụng không tương xứng?

- Các công trình, dự án phục vụ APEC đều được đầu tư với quy mô lớn, hướng đến chất lượng cao, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện mà còn tạo ra giá trị lâu dài về công năng, kiến trúc và cảnh quan.

Phần lớn các công trình này thuộc thẩm quyền của tỉnh An Giang. Theo tôi biết, tỉnh cũng đã tính toán phương án và xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động, khai thác các công trình sau khi APEC kết thúc.

Đây là những tài sản có giá trị lớn, nếu được vận hành hiệu quả sẽ tiếp tục phục vụ người dân, du khách và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Những công trình có kiến trúc, cảnh quan đặc sắc cũng có thể trở thành điểm đến mới, góp phần tăng sức hấp dẫn của Phú Quốc trong dài hạn.

- Không chỉ bổ sung các công trình phục vụ APEC, Phú Quốc còn có cơ hội nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông, hàng không và hạ tầng đô thị. Theo ông, những thay đổi này sẽ tạo ra dư địa phát triển mới cho kinh tế đảo như thế nào trong giai đoạn hậu APEC?

- Những công trình đang được triển khai sẽ góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho Phú Quốc, hiện đại và khang trang hơn, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ người dân và du khách.

Các hạng mục như sân bay, hệ thống đường giao thông, tuyến tàu điện nhẹ, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà hát... đều có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của địa phương. Khi được đưa vào khai thác, hệ thống hạ tầng này sẽ hỗ trợ kết nối, cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh công năng, các công trình còn được đầu tư chú trọng đến kiến trúc, cảnh quan, kết hợp bản sắc dân tộc với hơi thở thời đại. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo sức hút cho đô thị và du lịch Phú Quốc.

Quan trọng hơn, hạ tầng được nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Phú Quốc trong nhiều năm tiếp theo.

Đưa Phú Quốc thành cực tăng trưởng mới

- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Với nền tảng du lịch và hệ thống hạ tầng đang được nâng cấp, Phú Quốc có thể đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh An Giang và cả nước?

- Trong nhiều thập niên qua, Phú Quốc đã là một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Những năm gần đây, địa phương luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số với tỷ trọng đóng góp lớn. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng trưởng ấn tượng, góp phần tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao đời sống người dân.

“ Mục tiêu tăng trưởng hai con số của Phú Quốc nằm trong tầm tay, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh và đưa Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và Trung ương Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn trong thời gian tới, Phú Quốc có thêm điều kiện để nâng cao năng lực phục vụ du lịch, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư. Những lĩnh vực này sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời hỗ trợ phát triển đô thị và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương.

Định hướng phát triển dài hạn của Phú Quốc đã được xác định trong nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ đặc khu.

Tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Phú Quốc nằm trong tầm tay, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh và đưa Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

- Trên hành trình Phú Quốc hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược này, vai trò của các doanh nghiệp đồng hành rất quan trọng. Ông nhìn nhận đâu là những điểm nghẽn còn tồn tại, và đặc khu đang có những giải pháp cụ thể nào để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư?

- Những kết quả về tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách của Phú Quốc đều có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp từ các tỉnh, thành khác và doanh nghiệp nước ngoài.

Sự hiện diện của những doanh nghiệp như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO cùng nhiều đơn vị khác là một trong những động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Phú Quốc vẫn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Khoảng cách địa lý tương đối xa khiến việc kết nối còn gặp khó khăn. Dù hệ thống sân bay, cảng biển đã phát triển, năng lực kết nối vẫn cần được nâng cao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và giao thương.

Bên cạnh hạ tầng, doanh nghiệp cũng mong muốn có thêm những cơ chế thuận lợi để thu hút khách quốc tế, trong đó có chính sách thị thực. Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh, địa phương cũng có cơ hội thu hút nhóm khách lưu trú dài ngày, làm việc từ xa. Các điều kiện liên quan đến thuế, đất đai và hạ tầng cũng là những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Thời gian qua, một số khó khăn đã từng bước được tháo gỡ, các điều kiện đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi kỳ vọng những cơ chế, chính sách mới trong thời gian tới, trong đó có các quy định pháp luật liên quan đến phát triển đô thị, sẽ mở thêm cơ hội để Phú Quốc phát huy tiềm năng.

Để duy trì động lực này, chính quyền tiếp tục đồng hành, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Hiệu quả của quá trình đồng hành không chỉ thể hiện ở quy mô dự án hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở chất lượng việc làm, lợi ích mang lại cho người dân và mức độ hài lòng của cộng đồng đối với sự phát triển của địa phương.

- Đà Nẵng từng tận dụng APEC 2017 để nâng vị thế điểm đến, mở rộng kết nối quốc tế và giờ đây đang tiếp tục phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ông cho rằng Phú Quốc có thể học được gì từ câu chuyện này?

- Đà Nẵng là một kinh nghiệm đáng tham khảo. Sau APEC, thành phố có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hút du lịch và mở rộng các hoạt động phát triển kinh tế. Phú Quốc cũng kỳ vọng tận dụng được hiệu ứng tương tự từ APEC 2027.

Hiện nay, Phú Quốc đã có nền tảng hạ tầng và hệ thống lưu trú phát triển đáng kể. Địa phương có gần 20 khách sạn 5 sao và dự kiến bổ sung hơn 10 khách sạn cùng phân khúc trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC.

Phú Quốc sắp có thêm hàng loạt khách sạn cao cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027. Ảnh phối cảnh: Sun Group.

Đây là một lợi thế để Phú Quốc tiếp tục thu hút du khách và các hoạt động quốc tế. Tuy nhiên, theo tôi, giá trị quan trọng nhất không chỉ nằm ở số lượng công trình hay cơ sở lưu trú, mà còn ở khả năng duy trì sức hút sau sự kiện.

Phú Quốc cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và tạo thêm sản phẩm đủ sức thu hút du khách trong dài hạn. Khi đó, APEC mới thực sự trở thành động lực cho quá trình phát triển tiếp theo của địa phương.

- Khi quy mô du lịch và đầu tư mở rộng, lợi ích của tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Phú Quốc đang chuẩn bị nguồn nhân lực ra sao để đáp ứng nhu cầu mới?

- Cùng với đà phát triển kinh tế, nhu cầu lao động tại Phú Quốc ngày càng tăng, từ lao động phổ thông đến lao động đã qua đào tạo, nhân sự quản lý và nhân lực chất lượng cao.

Khi các cơ sở lưu trú cao cấp cùng nhiều dự án dịch vụ đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương cũng như lao động từ các nơi khác đến.

Về cơ chế thu hút lao động, hiện nay địa phương chưa có thêm chính sách riêng mới, nhưng các điều kiện hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh. Vấn đề quan trọng là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Chủ tịch Trần Minh Khoa cho rằng người dân Phú Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội việc làm mới khi địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Gần đây, Phú Quốc đã khởi động chương trình học tiếng Anh miễn phí mang tên "Hello World" dành cho trẻ em, học sinh và người dân. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực, với số lượng người học ngày càng tăng. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là nền tảng giúp thế hệ trẻ nâng cao khả năng ngoại ngữ, đồng thời có thể tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ APEC.

Về lâu dài, việc đào tạo không chỉ hướng đến một sự kiện mà còn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Phú Quốc đang hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm quốc tế, hướng đến nhóm du khách có mức chi tiêu cao. Vì vậy, người lao động cần được nâng cao tay nghề, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tác phong phục vụ chuyên nghiệp để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách.

- Về bản thân ông, sau thời gian dài đồng hành cùng quá trình phát triển của Phú Quốc, đâu là thay đổi khiến ông cảm nhận rõ nhất về sự chuyển mình của địa phương? Ông kỳ vọng điều gì ở chặng đường tiếp theo của đảo ngọc?

- Không chỉ cá nhân tôi mà chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Phú Quốc đều vui mừng trước những thay đổi của địa phương. Phú Quốc cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh đang từng bước thay đổi diện mạo, với hệ thống đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Nhìn lại những gì đã diễn ra và đang được triển khai, chúng tôi có thêm niềm tin vào triển vọng phát triển của Phú Quốc trong tương lai. Kỳ vọng lớn nhất là địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng hơn, đồng thời những thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho người dân.