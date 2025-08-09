Loạt điện đàm của TT Putin trước thềm thượng đỉnh với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và 3 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nhằm thông báo kết quả trao đổi với Mỹ về chiến sự Ukraine.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ chụp ảnh trước phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) ngày 23/10/2024. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/8, tại Moscow, ông Putin tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff. Điện Kremlin cho biết, sau cuộc gặp này, một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump có thể diễn ra ngay trong tuần tới, Reuters cho biết.

Theo thông tin mới nhất được ông Trump và Điện Kremlin xác nhận, hai vị lãnh đạo quyền lực sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8. Thông báo được đưa ra đúng ngày ông Trump đặt hạn chót cho ông Putin phải chấp nhận hòa bình hoặc đối mặt với trừng phạt kinh tế nghiêm khắc. Đây sẽ là lần đầu ông Putin đến Mỹ kể từ năm 2015 và lần đầu gặp lại ông Trump kể từ năm 2018.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gây sức ép buộc Nga chấp nhận hòa bình trước hạn chót ngày 8/8, nếu không sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Moscow và các quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga. Hiện Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga.

Chỉ một ngày sau thông tin về cuộc gặp cấp cao giữa ông Trump và ông Putin, Tổng thống Nga đã cuộc điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và 3 quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Trong cuộc điện đàm với Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hài lòng khi Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại và cải thiện quan hệ, coi đây là cơ hội thúc đẩy giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và là chỗ dựa quan trọng của Nga trong đối đầu với phương Tây. Ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 9, nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Ông Putin cũng trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về kết quả làm việc với đặc phái viên Mỹ. Tuần này, ông Trump đã áp thêm thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, nhằm trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu Nga.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện chi tiết và hữu ích với người bạn của mình, Tổng thống Putin, và cảm ơn ông đã chia sẻ những diễn biến mới nhất về Ukraine”, ông Modi viết trên mạng X.

Trước đó, ông Putin cũng điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người khẳng định ủng hộ hoàn toàn các sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và xây dựng nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gặp trực tiếp ông Putin tại Moscow.

Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và UAE hiện đều là thành viên BRICS - nhóm mà Moscow coi là đối trọng với ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Mỹ.

Cũng trong ngày ngày 8/8, ông Putin cũng lần lượt điện đàm với đồng minh thân cận Alexander Lukashenko - Tổng thống Belarus, cùng lãnh đạo Kazakhstan và Uzbekistan, để thông báo kết quả chuyến thăm của đặc phái viên Witkoff.