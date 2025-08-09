Ông Trump sẽ gặp ông Putin tại Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại bang Alaska (Mỹ), thảo luận sơ bộ về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tại cuộc họp ở Helsinki, Phần Lan, tháng 7/2018. Ảnh: Reuters

“Cuộc gặp được mong chờ giữa tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska. Chi tiết sẽ được thông báo sau”, ông Trump viết trên mạng Truth Social tối 8/8.

Thông báo được đưa ra đúng ngày ông Trump đặt hạn chót cho ông Putin phải chấp nhận hòa bình hoặc đối mặt với trừng phạt kinh tế nghiêm khắc. Đây sẽ là lần đầu ông Putin đến Mỹ kể từ năm 2015 và lần đầu gặp lại ông Trump kể từ năm 2018.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã gặp trực tiếp 6 lần, chủ yếu tại các hội nghị G20 và APEC.

Lần gần nhất là hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki năm 2018, nơi ông Trump gây tranh cãi khi công khai đứng về phía ông Putin thay vì các cơ quan tình báo Mỹ. Lần cuối ông Putin gặp một tổng thống Mỹ là với ông Joe Biden tại Geneva năm 2021.