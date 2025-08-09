Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp tại Alaska, kỳ vọng TT Mỹ thăm Nga

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9/8 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến về các vấn đề kinh tế tại dinh thự nhà nước Novo-Ogaryovo, Moscow, Nga vào ngày 11/4/2023. Phía Nga xác nhận Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8 tới để bàn về chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ảnh: Sputnik

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ vừa thông báo đã đạt thỏa thuận tổ chức cuộc gặp. Ông nhận định: “Nga và Mỹ là láng giềng, có chung đường biên giới. Việc đoàn của chúng ta chỉ cần bay qua eo Bering để dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được chờ đợi như vậy tại Alaska là hoàn toàn hợp lý”.

Theo ông, tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo “sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Ngoài ra, tại Alaska và khu vực Bắc Cực còn có những điểm giao thoa về lợi ích kinh tế của hai nước, với triển vọng thực hiện các dự án quy mô lớn, cùng có lợi.

Ông Ushakov nhấn mạnh những ngày tới, Moscow và Washington sẽ “tích cực và khẩn trương” chuẩn bị về các khía cạnh chính trị và thực tiễn cho cuộc gặp.

“Đây sẽ là một quá trình không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ làm việc một cách tích cực và khẩn trương”, ông nói.

Trợ lý Tổng thống Nga cũng cho biết Moscow kỳ vọng sau cuộc gặp tại Alaska, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa hai Tổng thống sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nga và “lời mời chính thức đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ”.

Trước đó, trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump thông báo sẽ gặp ông Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka (Nhật Bản), ngày 28/6/2019. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên kể từ năm 2021 - khi Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva (Thuỵ Sĩ) và cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga sau một thập niên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lần gần nhất Tổng thống Nga tới Mỹ là tháng 9/2015, khi ông gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ông Putin lần đầu tới Mỹ trên cương vị Tổng thống Nga vào năm 2000 để gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc ở New York.

Cuộc gặp năm 2015 là chuyến thăm Mỹ lần thứ 7 của ông Putin trên cương vị Tổng thống Nga. Cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Alaska sắp tới sẽ là lần thứ 8.