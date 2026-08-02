Lộ ngày cưới của Ronaldo và Georgina?

Cristiano Ronaldo được cho là sẽ tổ chức hôn lễ với Georgina Rodriguez tại Madeira, hòn đảo nơi anh sinh ra và lớn lên, vào cuối tuần tới.

Ronaldo và Georgina đã gắn bó 10 năm qua. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin địa phương, cặp đôi đã chọn Madeira làm địa điểm tổ chức đám cưới sau gần một thập kỷ gắn bó. Nhà thờ chính tòa tại Funchal, thủ phủ của hòn đảo, được cho là đã được đặt trước cho một lễ cưới lớn vào thứ Bảy tuần tới.

Ronaldo, 41 tuổi, lớn lên tại Funchal trước khi vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong khi đó, Georgina Rodriguez, 32 tuổi, mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina. Hai người quen nhau từ năm 2016, còn Ronaldo cầu hôn bạn gái vào tháng 8/2025.

Nguồn tin cho biết cặp đôi đã đặt khách sạn 5 sao Savoy Palace gần đó để tổ chức tiệc cưới. Một số khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo rằng hai tầng cùng nhiều khu vực quầy bar sẽ tạm ngừng hoạt động trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Tuần trước, Ronaldo và Georgina bị bắt gặp cùng đeo nhẫn kim cương khi lên du thuyền tại đảo Majorca (Tây Ban Nha), làm dấy lên đồn đoán rằng hôn lễ đang đến rất gần.

Trước đây, siêu sao người Bồ Đào Nha từng tiết lộ kế hoạch kết hôn sau khi World Cup 2026 khép lại. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã dừng bước trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 hôm 7/7, "La Roja" sau đó thẳng tiến đến chung kết và giành chức vô địch.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo từng nói: “Tôi hy vọng sẽ bước vào lễ cưới của mình cùng chiếc cúp vô địch”. Anh cũng khẳng định Georgina là người phụ nữ duy nhất khiến anh muốn xây dựng cuộc sống lâu dài.

Nếu thông tin được xác nhận, Madeira sẽ trở thành nơi chứng kiến cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của chân sút từng chinh phục Manchester United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.