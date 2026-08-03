Liverpool thua ngược không tưởng trên đất Mỹ

Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 và để Leeds United ghi liền bốn bàn trong hiệp hai, qua đó nhận thất bại 2-4 ở trận giao hữu trên sân Soldier Field (Chicago, Mỹ) rạng sáng 3/8.

Liverpool khởi đầu như mơ nhưng sụp đổ trong hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Đoàn quân của HLV Andoni Iraola khởi đầu đầy hứa hẹn khi kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Ngay phút thứ 7, Luke Chambers mở tỷ số sau pha phối hợp từ tình huống phạt góc của Dominik Szoboszlai và cú đánh đầu nối của Milos Kerkez.

Liverpool tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 40. Jeremie Frimpong bứt tốc bên cánh phải trước khi kiến tạo để Florian Wirtz dễ dàng đệm bóng cận thành, khép lại hiệp một với lợi thế 2-0.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Leeds thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự khi tung Brendan Aaronson, Sean Longstaff và Dominic Calvert-Lewin vào sân, đồng thời đẩy cao cường độ pressing.

Phút 60, Kerkez mắc sai lầm để mất bóng, tạo điều kiện cho Brenden Aaronson rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 71, Calvert-Lewin đánh đầu gỡ hòa từ một pha ném biên mạnh vào vòng cấm.

Hàng thủ Liverpool tiếp tục chơi lúng túng. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ hòa, Curtis Jones phá bóng không dứt khoát, để Longstaff dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 85, Calvert-Lewin hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-2 cho Leeds.

Trận thua tại Chicago (Mỹ) bộc lộ nhiều vấn đề của Liverpool, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng và xử lý các tình huống ném biên vào vòng cấm. Dù chỉ là giao hữu, màn sụp đổ trong 26 phút cuối sẽ là lời cảnh báo đáng chú ý với ban huấn luyện trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Ở chiều ngược lại, Leeds cho thấy sự chuẩn bị tích cực khi tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

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