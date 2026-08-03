Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool thua ngược không tưởng trên đất Mỹ

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:07 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 và để Leeds United ghi liền bốn bàn trong hiệp hai, qua đó nhận thất bại 2-4 ở trận giao hữu trên sân Soldier Field (Chicago, Mỹ) rạng sáng 3/8.

Liverpool khởi đầu như mơ nhưng sụp đổ trong hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Đoàn quân của HLV Andoni Iraola khởi đầu đầy hứa hẹn khi kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Ngay phút thứ 7, Luke Chambers mở tỷ số sau pha phối hợp từ tình huống phạt góc của Dominik Szoboszlai và cú đánh đầu nối của Milos Kerkez.

Liverpool tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 40. Jeremie Frimpong bứt tốc bên cánh phải trước khi kiến tạo để Florian Wirtz dễ dàng đệm bóng cận thành, khép lại hiệp một với lợi thế 2-0.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Leeds thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự khi tung Brendan Aaronson, Sean Longstaff và Dominic Calvert-Lewin vào sân, đồng thời đẩy cao cường độ pressing.

Phút 60, Kerkez mắc sai lầm để mất bóng, tạo điều kiện cho Brenden Aaronson rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 71, Calvert-Lewin đánh đầu gỡ hòa từ một pha ném biên mạnh vào vòng cấm.

Hàng thủ Liverpool tiếp tục chơi lúng túng. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ hòa, Curtis Jones phá bóng không dứt khoát, để Longstaff dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 85, Calvert-Lewin hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-2 cho Leeds.

Trận thua tại Chicago (Mỹ) bộc lộ nhiều vấn đề của Liverpool, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng và xử lý các tình huống ném biên vào vòng cấm. Dù chỉ là giao hữu, màn sụp đổ trong 26 phút cuối sẽ là lời cảnh báo đáng chú ý với ban huấn luyện trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Ở chiều ngược lại, Leeds cho thấy sự chuẩn bị tích cực khi tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

Chelsea chiêu mộ thành công Welbeck

Chelsea chính thức chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck theo hợp đồng hai năm với mục tiêu bổ sung kinh nghiệm cho hàng công của HLV Xabi Alonso.

25:1517 hôm qua

Tottenham hạ Chelsea dù chơi thiếu người

Bàn thắng của Richarlison ở phút bù giờ giúp Tottenham thắng Chelsea 2-1 dù phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp hai.

36:2154 hôm qua

Cole Palmer dọa kiện Morgan Rogers vì màn ăn mừng bản quyền?

Cole Palmer hài hước cảnh báo tân binh Morgan Rogers rằng anh có thể gặp rắc rối pháp lý nếu sử dụng màn ăn mừng đã được tiền vệ Chelsea đăng ký bản quyền.

48:2868 hôm qua

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Liverpool giao hữu Liverpool Leeds United

    Đọc tiếp

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    15 phút trước 06:41 3/8/2026

    0

    Cựu danh thủ Christian Vieri tin rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành chủ nhà của World Cup nhờ quy mô thị trường, dân số và hệ thống sân vận động hiện đại.

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    33 phút trước 06:24 3/8/2026

    0

    Ít ngày sau khi hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục hứng làn sóng chỉ trích vì đăng video kêu gọi "đoàn kết thế giới".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý