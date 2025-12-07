Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lịch thi đấu World Cup 2026 gây sửng sốt

  • Chủ nhật, 7/12/2025 08:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng khiến cộng đồng người hâm mộ choáng váng khi FIFA công bố giờ thi đấu chính thức.

World Cup 2026 diễn ra với khung giờ xa lạ với CĐV châu Âu.

Do giải được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, khung giờ chênh lệch khiến nhiều CĐV châu Âu, đặc biệt tại Anh, chuẩn bị bước vào chuỗi thức trắng đêm nếu muốn theo dõi trọn vẹn.

Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra lúc 8 giờ tối (theo giờ Anh), một mốc giờ dễ chịu. Nhưng sau đó, lịch thi đấu trở nên khắc nghiệt hơn. Cuộc đối đầu tiếp theo, Hàn Quốc gặp đối thủ chưa xác định, sẽ bắt đầu lúc 3 giờ sáng.

Tuy vậy, con số 3 giờ sáng chưa phải muộn nhất. Giải đấu năm nay có đến 4 trận đá lúc 5 giờ sáng (theo giờ Anh) gồm Australia gặp đối thủ chưa xác định (13/6), Áo gặp Jordan (16/6), đội chưa xác định gặp Paraguay (19/6), Tunisia đối đầu Nhật Bản (20/6).

Scotland, lần đầu trở lại World Cup kể từ 1998, cũng có lịch đấu cực khó nhằn dành cho người hâm mộ. Trận mở màn gặp Haiti diễn ra lúc 2 giờ sáng. Hai trận còn lại gặp Brazil và Morocco diễn ra lúc 11 giờ đêm.

Thông tin lập tức khiến người hâm mộ bùng nổ trên mạng xã hội. Một CĐV Scotland than thở: "2 giờ sáng cho trận mở màn gặp Haiti… Thức trắng đêm luôn rồi". Một người khác nói ngắn gọn: "Khủng khiếp". Thậm chí có CĐV hài hước viết: "Có trận đá lúc 5 giờ sáng, không có việc làm chắc mới xem được". Nhiều bình luận khác cũng bày tỏ: "Không tin nổi".

Ngược lại, người hâm mộ Anh may mắn hơn. "Tam sư" đá trận mở màn gặp Croatia lúc 9 giờ tối ngày 17/6, tiếp theo là hai trận đấu với Ghana (9 giờ tối, 23/6) và Panama (10 giờ tối, 27/6), những khung giờ tương đối dễ theo dõi.

Ông Trump nhảy ở lễ bốc thăm World Cup 2026 Đêm 5/12, Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy.

Ông Trump khiến World Cup 2026 chao đảo

Các hạn chế visa, cảnh báo an ninh và lời đe dọa đổi sân của ông Trump khiến công tác tổ chức World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada đối mặt loạt rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp người hâm mộ.

5 giờ trước

Đội châu Á dễ thở nhất ở World Cup 2026

Khu vực châu Á góp mặt 8 đại diện tại World Cup 2026, nhưng mức độ thuận lợi giữa các đội lại chênh lệch rõ rệt.

16 giờ trước

6 cặp đấu làm rung chuyển vòng bảng World Cup 2026

Sau buổi lễ bốc thăm, vòng bảng World Cup 2026 nóng lên từng ngày khi loạt cặp đấu được đánh giá là đỉnh cao của giải đã lộ diện.

24 giờ trước

Minh Nghi

    Buc anh gia dinh Messi gay sot hinh anh

    Bức ảnh gia đình Messi gây sốt

    44 phút trước 09:56 7/12/2025

    0

    Khoảnh khắc gia đình chia vui cùng siêu sao Lionel Messi sau chức vô địch MLS Cup 2025 gây sốt mạng xã hội.

    Salah chon sai thoi diem de noi loan hinh anh

    Salah chọn sai thời điểm để nổi loạn

    1 giờ trước 09:33 7/12/2025

    0

    Giữa lúc Liverpool chìm trong khủng hoảng và Arne Slot chới với tìm lối thoát, Mohamed Salah tung ra phát ngôn gây sốc. Không chỉ khiến đội bóng hứng thêm rắc rối, anh còn đặt chính di sản của mình dưới bóng mây nghi ngờ.

