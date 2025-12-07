Lịch thi đấu World Cup 2026 gây sửng sốt

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng khiến cộng đồng người hâm mộ choáng váng khi FIFA công bố giờ thi đấu chính thức.

World Cup 2026 diễn ra với khung giờ xa lạ với CĐV châu Âu.

Do giải được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, khung giờ chênh lệch khiến nhiều CĐV châu Âu, đặc biệt tại Anh, chuẩn bị bước vào chuỗi thức trắng đêm nếu muốn theo dõi trọn vẹn.

Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra lúc 8 giờ tối (theo giờ Anh), một mốc giờ dễ chịu. Nhưng sau đó, lịch thi đấu trở nên khắc nghiệt hơn. Cuộc đối đầu tiếp theo, Hàn Quốc gặp đối thủ chưa xác định, sẽ bắt đầu lúc 3 giờ sáng.

Tuy vậy, con số 3 giờ sáng chưa phải muộn nhất. Giải đấu năm nay có đến 4 trận đá lúc 5 giờ sáng (theo giờ Anh) gồm Australia gặp đối thủ chưa xác định (13/6), Áo gặp Jordan (16/6), đội chưa xác định gặp Paraguay (19/6), Tunisia đối đầu Nhật Bản (20/6).

Scotland, lần đầu trở lại World Cup kể từ 1998, cũng có lịch đấu cực khó nhằn dành cho người hâm mộ. Trận mở màn gặp Haiti diễn ra lúc 2 giờ sáng. Hai trận còn lại gặp Brazil và Morocco diễn ra lúc 11 giờ đêm.

Thông tin lập tức khiến người hâm mộ bùng nổ trên mạng xã hội. Một CĐV Scotland than thở: "2 giờ sáng cho trận mở màn gặp Haiti… Thức trắng đêm luôn rồi". Một người khác nói ngắn gọn: "Khủng khiếp". Thậm chí có CĐV hài hước viết: "Có trận đá lúc 5 giờ sáng, không có việc làm chắc mới xem được". Nhiều bình luận khác cũng bày tỏ: "Không tin nổi".

Ngược lại, người hâm mộ Anh may mắn hơn. "Tam sư" đá trận mở màn gặp Croatia lúc 9 giờ tối ngày 17/6, tiếp theo là hai trận đấu với Ghana (9 giờ tối, 23/6) và Panama (10 giờ tối, 27/6), những khung giờ tương đối dễ theo dõi.

