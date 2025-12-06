Đội châu Á dễ thở nhất ở World Cup 2026

Khu vực châu Á góp mặt 8 đại diện tại World Cup 2026, nhưng mức độ thuận lợi giữa các đội lại chênh lệch rõ rệt.

Bảng đấu của Hàn Quốc được đánh giá vừa tầm.

Nhật Bản là niềm hy vọng lớn nhất. "Samurai Xanh" là đội đầu tiên của châu Á giành vé và thể hiện phong độ đỉnh cao ở loạt giao hữu cuối năm 2025, lần lượt hạ Brazil, Ghana và Bolivia. Lối chơi kỷ luật, tốc độ và nhóm cầu thủ thi đấu tại châu Âu giúp họ trở thành ứng viên sáng cửa đi tiếp. Nằm ở bảng F, Nhật Bản chỉ lo ngại Hà Lan, trong khi đại diện châu Âu từ vòng play-off cùng Tunisia đều được xem vừa tầm.

Hàn Quốc bước vào World Cup với nền tảng kinh nghiệm dày dặn. Son Heung-min cùng Lee Kang-in và Hwang Hee-chan tạo nên bộ khung đủ sức cạnh tranh. Hàn Quốc rơi vào bảng A với chủ nhà Mexico và Nam Phi không phải những đối thủ quá vượt trội, trong khi đội đến từ vòng play-off châu Âu chưa tạo cảm giác quá chênh lệch. Đây là bảng đấu cân bằng nhất với một đại diện châu Á.

Australia lại đối diện nhiều nghi ngại hơn. Đội quân của HLV Tony Popovic sở hữu nền tảng thể lực đáng gờm nhưng thiếu ngôi sao tầm quốc tế. Gặp Mỹ, Paraguay và một đội châu Âu, cơ hội của Australia phụ thuộc nhiều vào sự thực dụng quen thuộc.

Iran mang đến lối đá giàu năng lượng, dựa vào kỹ thuật và tranh chấp. Tuy nhiên, việc đụng độ Bỉ và Ai Cập khiến hành trình bảng G trở nên gập ghềnh. Chỉ New Zealand được xem là đối thủ để Iran phải thắng bằng mọi giá.

Saudi Arabia và Qatar gần như chắc chắn gặp khó. Saudi Arabia chung bảng với Tây Ban Nha và Uruguay – hai thế lực vượt trội. Qatar còn rơi vào bảng B có Italy, Canada và Thụy Sĩ, khiến hy vọng tạo bất ngờ rất thấp.

Bộ đôi tân binh World Cup gồm Uzbekistan và Jordan thật sự gặp thử thách. Uzbekistan phải đối đầu Bồ Đào Nha và Colombia, còn Jordan chạm trán Argentina, Algeria và Áo. Mọi thứ đều quá sức. Trong khi đó, nếu Iraq vượt qua vòng play-off liên lục địa, bảng I với Pháp, Na Uy và Senegal có thể là cơn ác mộng.

Tổng thể, Nhật Bản và Hàn Quốc có đường đi sáng sủa nhất World Cup 2026, phần còn lại đều đối diện thử thách lớn, thậm chí quá tầm.

Kết quả bốc thăm World Cup 2026.