Ông Trump khiến World Cup 2026 chao đảo

Các hạn chế visa, cảnh báo an ninh và lời đe dọa đổi sân của ông Trump khiến công tác tổ chức World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada đối mặt loạt rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp người hâm mộ.

Ông Trump cầm Cúp vô địch World Cup FIFA, khi ông đưa ra thông báo về World Cup FIFA 2026, tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ở Washington, DC (Mỹ) ngày 22/8. Ảnh: Reuters.

Chỉ còn 6 tháng nữa, Mỹ cùng Mexico và Canada sẽ đồng đăng cai World Cup. Thế nhưng hàng loạt quyết định cứng rắn của ông Trump từ siết visa, đe dọa rút trận khỏi các thành phố Dân chủ cho đến định hướng chính sách căng thẳng với láng giềng đang khiến bộ ba chủ nhà loay hoay đối phó, AFP nhận định.

Siết cửa nhập cảnh giữa lúc fan đổ về

Hàng trăm nghìn cổ động viên quốc tế dự kiến đổ về ba nước chủ nhà, đặc biệt là Mỹ, nơi tổ chức 82 trong tổng số 104 trận.

Tuy nhiên, việc chính quyền Trump đặt chính sách chống nhập cư thành trọng tâm trong chương trình nghị sự tại nhiệm kỳ hai, với hàng loạt cuộc bố ráp và trục xuất, đang đẩy những người hâm mộ mong đợi được chứng kiến tận mắt giải đấu lớn nhất hành tinh vào thế khó.

Sau vụ một công dân Afghanistan bị cáo buộc bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng, khiến một người thiệt mạng, ông Trump tuyên bố kế hoạch “tạm ngừng vĩnh viễn việc tiếp nhận di dân từ tất cả các quốc gia Thế giới thứ ba”.

Từ tháng 6 đến nay, 19 quốc gia bao gồm Haiti và Iran, đều là đội dự World Cup đã chịu các hạn chế đi lại của Mỹ và hiện bị đóng băng vô thời hạn quy trình xét duyệt tị nạn.

Iran thậm chí từng tuyên bố tẩy chay lễ bốc thăm World Cup ngày 5/12 tại Washington sau khi Mỹ từ chối cấp visa cho một số thành viên phái đoàn, song sau đó đã rút lại đe dọa.

Trong khi xin visa Mỹ vốn đã đòi hỏi nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ông Trump gần đây công bố quy trình “luồng nhanh” dành riêng cho những người có vé xem giải đấu.

Nhóm này sẽ được ưu tiên đặt lịch phỏng vấn visa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo người hâm mộ không nên hiểu lầm.

“Vé không phải là visa. Nó không đảm bảo bạn được nhập cảnh. Nó chỉ giúp bạn có lịch phỏng vấn sớm hơn, nhưng vẫn phải trải qua mọi bước thẩm tra như bình thường”, ông Rubio nói.

Đe dọa chuyển sân và căng thẳng với láng giềng

Ông Trump nhiều lần dọa chuyển các trận World Cup khỏi một số thành phố do đảng Dân chủ điều hành với lý do an ninh.

Trong số các địa điểm bị đe dọa, Boston dự kiến tổ chức bảy trận, San Francisco và Seattle mỗi nơi sáu trận, còn Los Angeles là nơi diễn ra tám trận.

Thay đổi địa điểm lúc này sẽ là cơn ác mộng đối với FIFA, chưa kể số đông người hâm mộ đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Quyết định như vậy cũng có thể bị rào cản pháp lý.

Hợp đồng với các thành phố đăng cai chỉ có thể bị hủy trong trường hợp xảy ra thảm họa nghiêm trọng như thiên tai, chiến tranh hoặc bạo loạn dù vẫn có đôi chút linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch thi đấu của từng trận.

Thêm vào đó, việc ông Trump điều Vệ binh Quốc gia tới nhiều thành phố Dân chủ trong năm 2025, bất chấp phản đối địa phương, cùng các cuộc bố ráp người nhập cư tại Los Angeles đã tạo ra không khí bất ổn, đặc biệt trong cộng đồng Latin. Những biện pháp này có thể kéo dài đến tận kỳ World Cup.

Đặc biệt, các chính sách đối ngoại của ông Trump vốn nổi bật với cách tiếp cận cứng rắn, kể cả với đồng minh. Đồng đăng cai World Cup với Mỹ không giúp Canada và Mexico được đối xử “nhẹ tay” hơn.

Ông Trump đã áp thuế cao lên một số mặt hàng của hai nước láng giềng này.

Ông cũng từng đe dọa “sáp nhập Canada”, và không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Mexico trong chiến dịch truy quét các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia.

Những căng thẳng gia tăng này chỉ khiến bài toán tổ chức thêm chồng chất, trong bối cảnh World Cup lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi ba quốc gia và có số đội tham dự kỷ lục: 48 đội.