Nhà Trắng, Ronaldo và cuộc chơi quyền lực trước thềm World Cup

Từ Ronaldo đến Musk và Thái tử Saudi, buổi tiệc xa hoa tại Nhà Trắng phơi bày mạng lưới quyền lực đang định hình thế giới 2025 và những toan tính trước thềm World Cup 2026.

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào Phòng Đông của Nhà Trắng tối 18/11 (giờ địa phương), ống kính truyền hình hướng về tỷ phú Elon Musk, rồi bất ngờ chuyển góc: giữa không gian dạ tiệc sang trọng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang thoải mái đi vòng quanh bàn, bắt tay và gửi những nụ hôn gió.

Nhưng sự chú ý lại tiếp tục được dồn sang một gương mặt khác: Cristiano Ronaldo.

Ngồi giữa các tỷ phú, lãnh đạo công nghệ, Hoàng gia Saudi Arabia và giới tinh hoa chính trị Mỹ, siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện trong một khung cảnh mà tưởng như chẳng liên quan gì đến bóng đá.

Cristiano Ronaldo được xếp ngồi cách Thái tử Mohammed bin Salman - “ông chủ” thực tế của anh - chỉ vài bước chân. Giữa căn phòng mà ông Trump mô tả là “quy tụ những nhà lãnh đạo lớn nhất thế giới”, câu hỏi bật ra trong đầu nhiều người.

Vì sao một siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha phải bay xuyên Đại Tây Dương bằng chuyên cơ riêng để dự một buổi dạ tiệc sau cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ và Thái tử Saudi?

Vì sao Ronaldo, người nổi danh nhờ kỹ thuật và khả năng ghi bàn, lại dự một sự kiện chẳng liên quan đến sự nghiệp cầu thủ, chẳng liên quan đến Bồ Đào Nha hay Real Madrid và Man United?

Câu trả lời ngắn gọn nhất: Đó là thế giới năm 2025 - nơi thể thao, quyền lực, chính trị và kinh doanh hòa vào nhau hơn bao giờ hết, cây bút Henry Bushnell của tờ New York Times bình luận.

Bữa tiệc tại Nhà Trắng ngày 18/11

Sự hiện diện của "siêu sao CR7"

Thực tế, ngay từ những thông tin đầu tiên về việc siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ hiện diện trong bữa tiệc của ông Trump, cả giới chính trị và thể thao đã có nhiều "giả thuyết".

Có người cho rằng phải chăng là một “sự can thiệp” nhằm giúp Ronaldo tránh án treo giò tại World Cup 2026 sau chiếc thẻ đỏ gần đây? Hoặc ngược lại, ông Trump muốn Ronaldo trở thành tiếng nói ủng hộ ông khi ông tìm cách tận dụng World Cup 2026 vào mục đích chính trị?

Cũng có người cho rằng có thể sự xuất hiện của Ronaldo chỉ đơn thuần vì những mong ước cá nhân tích cực.

Trong tháng này, anh từng nói muốn gặp ông Trump vì tin Tổng thống Mỹ có thể thúc đẩy hòa bình thế giới.

“Tôi ước một ngày được gặp ông ấy. Ông ấy là kiểu người có thể khiến mọi chuyện xảy ra. Và tôi thích những người như vậy”, Ronaldo chia sẻ.

Còn về phía ông Trump, ông cho biết rằng con trai ông - Barron Trump - “một fan cứng của Ronaldo” đã rất thích thú và cực kỳ ấn tượng khi bố giới thiệu thần tượng cho mình.

Dẫu vậy, khả năng lớn hơn, theo phân tích của nhiều chuyên gia trả lời Athletic, là Ronaldo được phía Saudi đưa đến Washington như một "đòn bẩy" quyền lực mềm.

Cầu thủ Ronaldo cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez tại phòng Bầu dục của ông Trump ngày 19/11. Ảnh: White House.

Các hợp đồng khổng lồ tại Al Nassr - đội bóng thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) - đã đưa Ronaldo thành đại sứ hình ảnh của vương quốc. Sự hiện diện của anh trong sự kiện cấp cao góp phần củng cố vị thế Saudi Arabia trên trường quốc tế.

Trớ trêu thay, chỉ vài giờ trước dạ tiệc, ông Trump và MBS bị báo giới chất vấn về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 - vụ việc mà tình báo Mỹ cho rằng chính Thái tử đã ra lệnh. Tuy nhiên, tại buổi tiệc lung linh ánh đèn chùm, Trump vẫn gọi MBS là “người bạn lớn”, “nhà lãnh đạo có tầm nhìn và dũng khí”.

Ronaldo thì ngồi lặng lẽ phía trước, nâng ly Champagne.

Quyền lực đan xen trong thế giới mới

Trong bữa tiệc và cả buổi gặp riêng với Ronaldo tại phòng Bầu dục, ông Trump nói về Roosevelt và vua Abdulaziz, về sản xuất Mỹ và bom B-2, về hàng loạt vấn đề không liên quan đến bóng đá.

Nhưng theo các chuyên gia, có thể Ronaldo không đến để nghe bài phát biểu, anh đến để xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm.

Ông cũng trao cho Ronaldo biểu tượng “Chìa khóa Nhà Trắng” (Key to the White House) - món quà danh dự mang ý nghĩa tôn vinh các cá nhân, theo Reuters.

Ngày 19/11, Ronaldo đăng loạt ảnh trong chuyến thăm Nhà Trắng kèm lời cảm ơn: “Cảm ơn ngài Tổng thống vì lời mời và sự tiếp đón nồng hậu dành cho tôi và Georgina. Mỗi người chúng ta đều có điều ý nghĩa để cống hiến, và tôi sẵn sàng góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ mới về lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm và một tương lai hòa bình bền vững”.

Sau đó, tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống” với chú thích ngắn gọn: “Hai GOATs” - hàm ý cả ông Trump và Ronaldo đều là “GOAT” (Greatest of All Time - người vĩ đại nhất).

Dòng mô tả còn kèm ký hiệu “CR7 x 45/47”: CR7 là biệt danh gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của Ronaldo, còn 45 và 47 ám chỉ ông Trump là Tổng thống thứ 45 và Tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Đoạn video về Ronaldo của Nhà Trắng gây sốt Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.

Giới phân tích đặt giả thuyết, về tầm nhìn dài hạn, bước ngoặt này có thể hướng tới sự nghiệp hậu sân cỏ mang màu sắc chính trị. Còn lợi ích ngắn hạn là có thể là tạo ấn tượng với ông Trump và Infantino - hai người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến World Cup 2026.

Dù không chắc chắn về những giả định trên, nhưng các nhà quan sát cho rằng, một thành viên Ủy ban kỷ luật FIFA chắc chắn đang theo dõi sự kiện. Người đó sắp quyết định liệu Ronaldo có phải nhận án treo giò ba trận vì cú thúc cùi chỏ vào cầu thủ Ireland hay không. Liệu họ có chịu ảnh hưởng? Liệu Infantino có thể từ chối một đề nghị từ ông Trump vì “người bạn mới”?

Điều này đặc biệt có lý hơn khi đây cũng là thời đại mà sự vận động khéo léo của Infantino đem lại thành quả cụ thể như việc giới thiệu “FIFA PASS”, giúp người có vé World Cup được ưu tiên phỏng vấn visa Mỹ. Ý tưởng này từng bị xem là bất khả thi, nhưng tuần này đã được ông Trump công bố.

Và đó là lý do Infantino, Ronaldo, Tim Cook, Bryson DeChambeau, các tỷ phú điện tử, người dẫn Fox News và hàng chục bộ trưởng Saudi Arabia xuất hiện trong cùng một căn phòng rực sáng ánh nến.

Và đó sẽ là bối cảnh của World Cup 2026.