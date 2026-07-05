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Thể thao World Cup 2026

Lịch sử gọi tên Pháp sau bàn thắng của Mbappe

  • Chủ nhật, 5/7/2026 07:37 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Bàn thắng vào lưới Paraguay tại vòng 16 đội giúp Pháp cán mốc 150 bàn tại World Cup, trở thành quốc gia thứ tư trong lịch sử đạt được thành tựu ghi bàn vĩ đại này.

Ở cuộc chạm trán diễn ra vào sáng 5/7, trên chấm phạt đền ở phút 69, Mbappe dứt điểm quyết đoán để ghi bàn thắng lịch sử, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Với pha lập công này, "Les Bleus" chính thức gia nhập nhóm những cường quốc bóng đá có thành tích ghi bàn tốt nhất đấu trường thế giới, đứng chung hàng ngũ với Brazil, Đức và Argentina.

Xét về tổng số bàn thắng trong lịch sử World Cup, Pháp hiện xếp thứ tư. Dẫn đầu danh sách này là Brazil với 246 bàn, theo sau là Đức với 243 bàn và Argentina với 163 bàn.

Việc cán mốc 150 bàn thắng không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá Pháp trên bản đồ thế giới mà còn cho thấy hiệu suất ghi bàn ổn định của "Les Bleus" qua các thời kỳ.

Bàn thắng của Mbappe tại vòng 16 đội World Cup năm nay là minh chứng cho sức mạnh tấn công của đương kim Á quân thế giới trong nỗ lực chinh phục chiếc cúp vàng danh giá trên đất Bắc Mỹ.

Cột mốc này cũng đánh dấu một chương mới trong lịch sử tuyển Pháp, khi "Les Bleus" tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong nhóm những đội bóng ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau khi đánh bại Paraguay, đối thủ tiếp theo của thầy trò Didier Deschamps tại tứ kết là Morocco. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 10/7.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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