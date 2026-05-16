Lewandowski chia tay Barcelona

Tối 16/5, tiền đạo Robert Lewandowski xác nhận sẽ rời Barcelona khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Trên trang cá nhân, chân sút người Ba Lan xúc động viết: "Sau 4 năm với nhiều thử thách và nỗ lực, đến lúc tôi bước tiếp. Tôi ra đi với cảm giác nhiệm vụ hoàn thành. Bốn mùa giải, 3 chức vô địch. Catalonia sẽ luôn là một phần đặc biệt trong cuộc đời tôi".

Lewandowski gia nhập Barcelona từ Bayern Munich vào hè 2022 trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn tái thiết hậu kỷ nguyên Lionel Messi. Ngay lập tức, tiền đạo sinh năm 1988 trở thành đầu tàu trên hàng công và là điểm tựa lớn nhất của Barcelona trong giai đoạn chuyển giao.

Sau 191 lần ra sân, Lewandowski ghi tổng cộng 119 bàn, vươn lên vị trí thứ 14 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Mùa giải đầu tiên tại Camp Nou cũng chứng kiến anh bùng nổ với 33 bàn sau 46 trận, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga cùng chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Dù vậy, màn trình diễn hay nhất của Lewandowski lại đến ở mùa 2024/25. Anh ghi tới 42 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 27 pha lập công tại La Liga, chỉ kém Kylian Mbappe 2 bàn trong cuộc đua Pichichi.

Trong 4 mùa giải khoác áo "Blaugrana", Lewandowski giành tổng cộng 7 danh hiệu, gồm 3 chức vô địch La Liga, 1 Copa del Rey và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Lewandowski hiện được nhiều đội bóng theo đuổi. MLS hoặc Saudi Pro League có thể là bến đỗ tiếp theo của chân sút này.

