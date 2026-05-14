Mức lương ngoài sức tưởng tượng của Ronaldo 

  • Thứ năm, 14/5/2026 20:13 (GMT+7)
Robert Lewandowski được cho là sắp nhận mức lương khổng lồ tại Saudi Arabia, nhưng chưa thể so sánh với khoản thu nhập gây choáng của Cristiano Ronaldo.

Đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Lewandowski mức lương lên tới 90 triệu euro mỗi năm. Nếu chuyển tới Trung Đông, chân sút 37 tuổi sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 tại Saudi Pro League. Dù vậy, mức đãi ngộ này chưa thể tiệm cận thu nhập của Ronaldo tại Al Nassr.

Theo Capology, siêu sao người Bồ Đào Nha hiện nhận khoảng 208 triệu euro mỗi năm, tức cao hơn gấp đôi những gì Lewandowski được đề nghị. Khoảng cách này cho thấy tầm ảnh hưởng thương mại và sức hút toàn cầu mà Ronaldo duy trì ở tuổi 41.

Đứng thứ 2 trong danh sách hưởng lương cao nhất Saudi Pro League là Karim Benzema với mức thu nhập 104 triệu euro mỗi năm. Con số này nhiều hơn đáng kể so với những gì cựu tiền đạo Bayern Munich được đề nghị, song vẫn kém một nửa CR7.

Tuy nhiên, mức đãi ngộ dành cho Lewandowski vẫn được xem là cực kỳ hấp dẫn với một cầu thủ sắp bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Sau hơn 2 thập kỷ chinh chiến đỉnh cao, tiền đạo người Ba Lan ghi tới 628 bàn sau 867 trận cho hàng loạt CLB như Dortmund, Bayern Munich và Barcelona.

Saudi Pro League tiếp tục chứng minh tham vọng biến giải đấu thành mỏ vàng của bóng đá thế giới khi các ngôi sao hàng đầu nhận những khoản thu nhập vượt xa tiêu chuẩn tại châu Âu.

