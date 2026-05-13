Vẻ gợi cảm của bạn gái Ronaldo

Georgina Rodriguez tiếp tục thu hút sự chú ý với hình ảnh quyến rũ trong bộ ảnh mới.

Bộ ảnh mới của bạn gái Ronaldo.

Bạn gái của siêu sao người Bồ Đào Nha vừa thực hiện bộ ảnh mới cho thương hiệu đồ bơi nổi tiếng Calzedonia khi cô là đại sứ lâu năm. Georgina khoe vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút sau quãng thời gian tập luyện cường độ cao với boxing và gym.

Ở tuổi 32, người mẫu vẫn duy trì thể trạng đáng nể, được cho là theo sát chế độ sinh hoạt và luyện tập khắt khe của Ronaldo. Trong khi đó, CR7 ở tuổi 41 vẫn khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi tiếp tục hướng đến World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Nếu góp mặt cùng tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dự 6 kỳ World Cup. Anh hiện cũng là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Ngoài sân cỏ, cuộc sống của Ronaldo và Georgina cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hai người gặp nhau khi Georgina còn làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi đính hôn vào tháng 8 năm ngoái và đang cùng chăm sóc 5 người con.

Trước khi hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha, CR7 đang nỗ lực giành danh hiệu lịch sử ở châu Á cùng Al Nassr. Sau trận hòa 1-1 với Al Hilal rạng sáng 13/5, Al Nassr chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa là vô địch Saudi Pro League. Ngoài ra, Ronaldo và đồng đội cũng vào tới chung kết AFC Champions League Two.

Giây phút sụp đổ đến suýt khóc của Ronaldo Cristiano Ronaldo thể hiện sự thất vọng tột độ và lững thững đi vào phòng thay đồ sau khi Al Nassr bị Al Hilal gỡ hoà trong những giây cuối, qua đó lỡ cơ hội vô địch.