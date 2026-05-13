Phản ứng của Ronaldo khi đồng đội sai lầm ở phút 90+8

Al Nassr bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để đăng quang Saudi Pro League sớm 2 vòng đấu vào rạng sáng 13/5.

Phút bù giờ 90+8, Al Nassr ở rất gần chức vô địch Saudi Pro League 2025/26. Tuy nhiên, thủ thành Bento lại đẩy ngược bóng vào lưới, giúp Al Hilal ra về với trận hòa 1-1, đồng thời khiến Al Nassr chưa thể lên ngôi vô địch.

Ronaldo ngán ngẩm.

Ngay sau khoảnh khắc sai lầm của Bento, máy quay hướng về Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cúi đầu thất vọng. Anh ngồi thất thần một lúc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên rồi mới tiến vào đường hầm với vẻ chán ngán.

Danh hiệu chính thức đầu tiên ở cấp CLB sau 5 năm vẫn chưa đến với Ronaldo. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 21/5, Al Nassr phải thắng Damac trên sân nhà để trở thành nhà vô địch. Dù vậy, nhiệm vụ sẽ không hề dễ dàng, bởi Damac đang đứng ở vị trí thứ 15 và rất cần điểm để trụ hạng. Đội khách sẽ chiến đấu hết mình, khiến nhiệm vụ giành 3 điểm của Al Nassr trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Nếu Al Nassr hòa hoặc thua, Al Hilal sẽ có cơ hội tốt để vượt lên, bởi họ còn trong tay đến 2 trận chưa đấu.

Al Nassr chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí cơ hội để kết liễu đại kình địch. Cuối hiệp một, hàng thủ Al Hilal mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Kingsley Coman đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cựu sao Bayern Munich lại dứt điểm ra ngoài.

Bảng xếp hạng Saudi Pro League.