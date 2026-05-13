Mức giá để Mitoma làm đồng đội với Ronaldo

Al Nassr đang lên kế hoạch bổ sung hàng công để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Al Nassr muốn đón Mitoma.

Theo Fichajes, đội bóng Saudi Arabia chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá khoảng 50 triệu euro nhằm thuyết phục Brighton nhả Kaoru Mitoma. Al Nassr được cho là muốn tiếp tục nâng cấp đội hình bằng một bản hợp đồng đẳng cấp để hỗ trợ siêu sao Cristiano Ronaldo trong tham vọng chinh phục các danh hiệu mùa tới.

Mitoma từ lâu trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng xem nhất Premier League nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ấn tượng. Kể từ khi gia nhập Brighton, tuyển thủ Nhật Bản nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng miền nam nước Anh.

Hồi tháng 1/2025, Al Nassr từng gửi tới Brighton lời đề nghị trị giá lên tới 95 triệu euro nhằm chiêu mộ Mitoma. Đây là con số có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho đội chủ sân Amex, khi họ chỉ bỏ ra khoảng 3 triệu euro để đưa tuyển thủ Nhật Bản về từ Kawasaki Frontale vài năm trước.

Tuy nhiên, bất chấp mức giá gần chạm mốc 100 triệu euro, ban lãnh đạo Brighton vẫn từ chối. Khi đó, Brighton không có ý định bán Mitoma. Cá nhân tiền vệ này cũng muốn khẳng định tên tuổi tại châu Âu.

Ở mùa này, Mitoma ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 27 lần ra sân cho Brighton. Tiền vệ người Nhật Bản bị ảnh hưởng phong độ đáng kể bởi các vấn đề thể lực. Trong đó, chấn thương mắt cá chân tái phát khiến Mitoma phải nghỉ liên tiếp 9 trận Premier League từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 3-0 Wolves Tối 9/5, Brighton có thắng lợi áp đảo trước Wolves ở vòng 36 Premier League, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.