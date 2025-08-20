Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo MWG nói gì khi CEO Bách Hóa Xanh muốn bán ra cổ phiếu

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi cổ đông chất vấn việc ông Phạm Văn Trọng đăng ký bán cổ phiếu, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết cũng chỉ mới biết tin và cho rằng đây là nhu cầu cá nhân.

Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh bán 500.000 cổ phiếu MWG. Ảnh: Phương Lâm.

Trong cuộc họp nhà đầu tư mới đây, một số cổ đông đặt câu hỏi về việc ông Phạm Văn Trọng - Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh kiêm thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh Bách Hóa Xanh đang tăng trưởng tích cực.

Trả lời về vấn đề này, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG cho biết bản thân cũng chỉ mới biết thông tin và không rõ nguyên nhân cụ thể. Song ông khẳng định: "Việc bán cổ phiếu chỉ là nhu cầu cá nhân của anh Trọng".

Bên cạnh đó, ông Linh nhấn mạnh triển vọng kinh doanh của MWG nói chung và Bách Hóa Xanh nói riêng trong thời gian tới là rất tích cực.

Theo công bố, ông Phạm Văn Trọng đã đăng ký bán 500.000 cổ phiếu MWG để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 21/8 đến 19/9.

Nếu bán hết số lượng đăng ký, ông Trọng sẽ còn nắm giữ hơn 2,63 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 0,178% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra khi cổ phiếu MWG vừa tăng lên vùng giá cao nhất kể từ tháng 9/2022. Kết phiên 20/8, mã MWG chốt ở 69.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 50% so với mức đáy hồi tháng 4. Tạm tính theo thị giá hiện tại, ông Trọng có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 20/5-18/6, ông cũng đã bán hơn 94.700 cổ phiếu MWG.

Bach Hoa Xanh, the gioi di dong anh 1

Thị giá MWG trong thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 73.655 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. tương đương hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.

Ước tính riêng quý II, tập đoàn bán lẻ thu về hơn 37.520 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục từ khi hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, hệ sinh thái bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thu về hơn 412 tỷ đồng.

Đóng góp chính vào kết quả này là chuỗi Điện Máy Xanh với tỷ trọng 44,6%, tiếp theo là Bách Hóa Xanh (30,7%), Thegioididong.com (22,5%) và nhóm chuỗi còn lại như An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone với tổng cộng 2,2%.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh hiện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất lượng, không phụ thuộc vào việc mở thêm cửa hàng.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, cần mở rộng nhanh để chiếm lĩnh thị trường, song song với cải thiện chất lượng.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. "Năm nay chúng tôi đã mở hơn 600 cửa hàng, nên mục tiêu 1.000 cửa hàng từ năm sau là khả thi", Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ.

Với chiến lược này, ban lãnh đạo MWG dự báo doanh thu của Bách Hóa Xanh sẽ tăng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ở chuỗi Thegioididong.vn và Điện Máy Xanh, lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn doanh thu.

Liên Phạm

