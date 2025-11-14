Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần thứ 13 của Ronaldo

  • Thứ sáu, 14/11/2025 08:04 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo lần đầu nhận thẻ đỏ ở cấp tuyển và lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp.

Ronaldo lần thứ 13 bị đuổi, đồng thời lần thứ 9 nhận thẻ đỏ trực tiếp trong sự nghiệp.

Một cột mốc chưa từng có xuất hiện trong sự nghiệp đồ sộ của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, CR7 nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên khi khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 22 năm và 226 trận CR7 thi đấu cho đội tuyển.

Chiếc thẻ đỏ là lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp Ronaldo, và thẻ đỏ trực tiếp thứ 9. Thành tích không mong muốn của anh chia đều theo chiều dài sự nghiệp cấp CLB với 6 lần trong màu áo Real Madrid, 5 lần tại Manchester United, 1 lần ở Juventus và giờ là ĐTQG.

Phút 59 trận thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026, Ronaldo vung cùi chỏ vào lưng trung vệ Dara O’Shea (Ipswich Town). Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Nhưng sau khi được VAR tư vấn, ông quay lại màn hình, xem lại tình huống rồi lập tức đổi sang thẻ đỏ trực tiếp.

Trong tiếng la ó dày đặc từ khán đài, Ronaldo rời sân với tràng pháo tay chua chát, đồng thời tiến lại bắt tay HLV Ireland, người một ngày trước mỉa mai rằng CR7 cố gây ảnh hưởng lên trọng tài. Cuộc đối mặt nhanh kết thúc bằng một cái bắt tay hòa hảo.

Vấn đề là nếu bị cấm thi đấu hai trận, Ronaldo có thể lỡ trận mở màn World Cup 2026, trong trường hợp Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp. Ngược lại, đội trưởng 40 tuổi sẽ có cơ hội ra sân ngay từ những trận đầu của giải, nếu Bồ Đào Nha phải đá play-off và vượt qua vòng đấu sinh tử này.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

