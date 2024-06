Làn sóng 'tiểu thuyết chữa lành' của Hàn Quốc

Trong những năm gần đây, "tiểu thuyết chữa lành" ngày càng nở rộ tại thị trường Hàn Quốc. Thể loại này cũng dần chinh phục nhiều độc giả nước ngoài.

Theo trang tin tức chuyên về xuất bản Hàn Quốc K-Book Trends, điểm chung của tiểu thuyết chữa lành trước nhất là ở vẻ ngoài: thiết kế và màu sắc hao hao nhau mà nếu xếp cạnh, có thể khiến độc giả nhầm tưởng thành một bộ truyện. Về mặt nội dung, các cuốn sách này cũng có bầu không khí tương đối giống nhau, dù bối cảnh có thể sẽ không y hệt.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh 'không gian chữa lành'

Những tiểu thuyết này thường lựa chọn bối cảnh là những địa điểm quen thuộc như cửa hàng tiện lợi, hiệu sách, thư viện, bách hóa, siêu thị... Nhiều tựa sách rất được độc giả ưa chuộng, lọt vào danh sách bán chạy. Không ngoại lệ với thị trường các mặt hàng sản phẩm khác, thành công của các tựa sách đi đầu của dòng sách này cũng khiến nhiều tiểu thuyết tương tự tràn vào thị trường.

Đây là những cuốn tiểu thuyết độc giả có thể thoải mái tận hưởng mà không cần tiêu tốn nhiều năng lượng. Chúng thường mang tính an ủi và tiếp thêm sinh lực. Không có bất kỳ cốt truyện khó khăn hay phức tạp nào, những tiểu thuyết chữa lành này nói về sự đồng cảm, chữa lành, an ủi, lòng dũng cảm và sự đoàn kết.

Từ trái qua bìa các tiểu thuyết chữa lành tại Hàn Quốc: Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut, Cửa hàng tiện lợi bất tiện và Welcome to Bookstore Hyunamdong.

Nhân vật gặp gỡ ở những nơi như cửa hàng tiện lợi hoặc hiệu sách và kể câu chuyện của mình. Người đọc không cần tập trung vào một số nhân vật nhất định, nên có thể bắt đầu từ bất kỳ phần nào của cuốn sách.

Đọc câu chuyện riêng tư của các nhân vật và quen dần với hoàn cảnh của họ, độc giả sẽ cảm thấy đồng cảm và được khích lệ. Tuy nhiên, để xây dựng một kết truyện như vậy, tiểu thuyết cần một địa điểm nhất định nơi nhân vật tụ tập, đó là lý do tất cả bìa sách đều có hình ảnh một tòa nhà. Điểm chung trên bìa những tiểu thuyết chữa lành này là cảnh đêm tối, một tòa nhà với ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ và trên hết, một cửa hàng.

Hàn Quốc không phải là nơi khai sinh thể loại này, mà có người cho rằng xu hướng này bắt nguồn từ Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya (Keigo Higashino). Một số tựa sách khác từng được giới thiệu đến độc giả Việt có thể kể đến Sách ngược đời xuôi (Gabrielle Zevin), Hiệu sách nhỏ ở Paris (Nina George),... Đặc biệt tác phẩm bán chạy Thư viện nửa đêm (Matt Haig) cũng thúc đẩy sự ra đời của nhiều tiểu thuyết tương tự trên thị trường.

Tại Hàn Quốc, cuốn sách đã tạo nên cơn sốt là Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut, xuất bản thông qua gọi vốn cộng đồng vào năm 2020, sau đó nhận được phản hồi nhiệt tình và đánh giá tích cực từ độc giả. Năm 2022, Cửa hàng tiện lợi bất tiện của Kim Ho-Yeon và Welcome to Bookstore Hyunamdong (tạm dịch: Chào mừng đến hiệu sách Hyunamdong) trở thành trung tâm sự chú ý.

Từ đây, tiểu thuyết chữa lành nở rộ trong thị trường xuất bản và bối cảnh ngày càng đa dạng hơn, nhưng vẫn là những địa điểm quen thuộc: studio ảnh, phòng tắm hơi, hiệu thuốc hay cửa hàng bán đồ ăn trưa...

Tại Nhật, xu hướng tiểu thuyết chữa lành cũng dần nở rộ, với một số tác phẩm như Going to Gobayashi Bookstore Again Today (tạm dịch: Hôm nay lại đến hiệu sách Gobayashi) được cho là tương tự với Cửa hàng tiện lợi bất tiện và Welcome to Bookstore Hyunamdong.

Tiểu thuyết chữa lành của Hàn Quốc được giới trẻ Anh ưa chuộng

Giới trẻ với gu văn học đổi mới và đa dạng tại Anh đang thúc đẩy sự phổ biến của văn học Hàn Quốc tại đất nước này. Theo Giải thưởng Booker Quốc tế năm 2023, doanh số tiểu thuyết dịch tăng 22% vào năm 2022 so với năm trước. Sự gia tăng này đặc biệt đáng chú ý ở độc giả trẻ dưới 35 tuổi.

Theo Korea Times, đáp lại sự quan tâm ngày càng tăng này, Penguin Random House UK đang mở rộng tuyển chọn các tác phẩm văn học dịch, với kế hoạch phát hành 6 đầu sách từ Hàn Quốc trong năm nay.

Danh sách tác phẩm dịch từ tiếng Hàn của Penguin Random House Anh phát hành năm 2024 có một số tựa sách thú vị: The Rainfall Market (You Yeong-gwang), td: Chợ mùa mưa), The Healing Season of Pottery (Yeon So-min, td: Mùa gốm chữa lành), Snowglobe (Park So-young, td: Quả cầu tuyết) và Marigold Mind Laundry (Yun Jung Eun, td: Gột rửa tâm trí Cúc vạn thọ).

Tác giả Yun Jung Eun và bìa tiếng Anh của Marigold Mind Laundry.

"Loại tiểu thuyết dịch phổ biến nhất từ ​​​​Hàn Quốc được gắn nhãn 'tiểu thuyết chữa lành' hướng đến xoa dịu người đọc bằng cách khám phá các vấn đề thời hiện đại xoay quanh sức khỏe tâm thần và áp lực của cuộc sống hàng ngày, mà mọi nền văn hóa đều quan tâm," Penguin Random House cho biết trong một thông báo.

Trong một phỏng vấn, tác giả Marigold Mind Laundry tâm sự rằng cô hy vọng trải nghiệm đọc sách khiến độc giả thấy thoải mái và hạnh phúc, nhấn mạnh ý nghĩa trị liệu trong sáng tác của mình.

Rosa Schierenberg, tổng biên tập của Penguin General, đơn vị sẽ xuất bản The Healing Season of Pottery vào mùa thu này, cho biết: "Chúng tôi biết rằng độc giả mọi thể loại đang tìm kiếm lối thoát, dù là đến một thế giới khác hay đơn giản là một nền văn hóa khác. Tiểu thuyết chữa lành là liều thuốc bổ hoàn hảo cho cuộc sống bận rộn, mời gọi người đọc dừng lại và đắm mình trong một nền văn hóa hứng khởi và khát vọng, nhất là với thế hệ trẻ.”