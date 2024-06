OpenAI đạt được nhiều thỏa thuận xuất bản

Nhiều công ty truyền thông, tòa soạn và các nhà xuất bản đang thực hiện ứng dụng AI vào các khâu sản xuất nội dung. Nhiều lo ngại được đưa ra về vấn đề này.

Ảnh minh họa ve AI. Nguồn: Atlantic.

Chỉ sau vài tháng kể từ khi ra mắt, công cụ ChatGPT do công ty OpenAI sản xuất bị người sử dụng đánh giá rằng thiếu tính năng cập nhật các thông tin mới. Phong cách viết nhàm chán và khả năng nhận biết ngôn ngữ còn hạn chế. Vấn đề trên đặt ra thách thức cho OpenAI làm sao để công cụ này cập nhật và nhận biết các biến thể văn bản mạnh mẽ hơn. Điều đó thôi thúc OpenAI bắt tay với các công ty truyền thông, báo chí và nhà xuất bản để có nguồn dữ liệu đào tạo AI tốt hơn.

Sự hợp tác song phương

Trong một thông báo mới đây từ công ty tạo nên ChatGPT, đơn vị này đã đạt được thêm các thỏa thuận xuất bản nội dung trên báo chí, truyền thông. Cụ thể Giám đốc điều hành tờ Atlantic, Nicholas Thompson đã nhìn nhận cú bắt tay với OpenAi là một “thương vụ có lời”. Thompson định vị The Atlantic là nguồn tin tức cao cấp do OpenAI tạo nên. Các bài viết của tờ báo sẽ gắn nhãn do ChatGPT tạo nên. Ở hướng ngược lại, các bài báo của Atlantic cũng sẽ cung cấp thông tin để OpenAI đào tạo và nâng cấp ChatGPT.

Tương tự với định hướng của Atlantic, The Vox, công ty sở hữu các nền tảng tin tức nổi tiếng như The Verge, Eater, New York Magazine, The Cut, Vulture cũng sẽ hợp tác với ChatGPT. Đơn vị này tự tin rằng ứng dụng AI có thể giúp họ tạo nên những tác phẩm báo chí truyền thông tốt hơn. Đồng thời, các kỹ sư huấn luyện ChatGPT cũng được tiếp cận nguồn thông tin báo chí đáng tin cậy để phát triển nền tảng này một cách hợp pháp.

Jim Bankoff, CEO của Vox Media chia sẻ tại một talkshow. Ảnh: Vanity Fair.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với OpenAI. Thỏa thuận này phù hợp với định hướng lâu dài của chúng tôi là tận dụng AI để đổi mới trải nghiệm cho khán giả và khách hàng, bảo vệ và phát triển giá trị sáng tạo, quyền lợi của phóng viên và nhà báo thuộc các đơn vị con chúng tôi thành lập”, Jim Bankoff, CEO của Vox Media, cho biết.

Pam Wasserstein, đồng chủ tịch của Vox Media, nhận định: “Khi bối cảnh truyền thông và công nghệ thay đổi, điều quan trọng là thông tin chính xác, đáng tin cậy đến được với công chúng. Sự hợp tác này nhằm thể hiện việc triển khai AI có trách nhiệm để thúc đẩy sự sáng tạo và các tác phẩm báo chí chất lượng.

Trước đó, OpenAI phải đối mặt với một số vụ kiện bởi The New York Times và Authors Guild đệ đơn. Cùng đó là cáo buộc OpenAI đưa dữ liệu trong sách vào thuật toán mô hình ngôn ngữ lớn của phần mềm ChatGPT mà không có sự đồng ý, bồi thường hoặc ghi công, vi phạm Luật Bản quyền Mỹ. Nhóm các tác giả đệ đơn gồm John Grisham, George RR Martin, Jonathan Franzen và Elin Hildenbrand.

Những lo ngại được đặt ra

Trong một bài luận trước đó đăng trên The Atlantic, nhà báo công nghệ Jessica Lessin đã cảnh báo về những thỏa thuận này rằng: “Các hãng tin tức đang cố gắng tận dụng làn sóng kỹ thuật số tiếp theo. Những người lãnh đạo bắt tay với AI để tối giản hóa quy trình sản xuất tác phẩm báo chí thay vì chi nhiều nhân lực hơn cho những khâu phức tạp trước đó. Và nỗ lực này có thể kéo theo những hệ lụy khác hoàn toàn với ý tưởng tốt đẹp ban đầu”.

Lessin lo ngại rằng chính các tác giả, bằng cách gửi bài cho Atlantic, đang nuôi dưỡng một công cụ có thể thay thế họ trong tương lai. Tuy nhiên, những người như Lessin giờ đây có thể bị coi là Luddites. Thuật ngữ này chỉ một nhóm công nhân dệt may tại Anh ở thế kỷ 19, vì quá sợ máy móc sẽ tước đi kế sinh nhai nên họ đã đập phá chúng. Dù vậy, niềm tin của những người Luddites không phải không có cơ sở.

Một báo cáo mới về AI và các ngành công nghiệp sáng tạo vừa được tập đoàn truyền thông Bertelsmann (Đức) công bố vào hồi cuối tháng 5 cũng cho thấy nhiều vấn đề. Báo cáo chỉ ra “nhà xuất bản Hachette, Harpercollins và Macmillan Education” đang ký hợp đồng với “các nhà cung cấp công nghệ như OpenAI, Jasper và Google” để tạo nội dung bằng AI.

Cụ thể, Penguin Random House có một công cụ quảng cáo tự động đang sử dụng. Chương trình này có tên là BookBoost. Hachette đang xuất bản một tập thơ phô trương được viết bởi một trình tạo OpenAI. Amazon sử dụng trí tuệ nhân tạo để viết tóm tắt sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: MDPI.

Kết luận của báo cáo là “lĩnh vực xuất bản đã chứng kiến ​​việc áp dụng AI để tạo nội dung tự động trong quá trình tiếp thị sách, nhưng hiệu quả của công nghệ này vẫn còn hạn chế”. Các công cụ AI vẫn không thể tạo ra thứ gì quá tốt, đồng thời nó còn phá hủy công cụ tìm kiếm của Google.

Mới đây, một nhóm công nhân châu Phi đã cầu xin Tổng thống Biden và Tổng thống Kenya Ruto giúp đỡ các công ty công nghệ đang “lạm dụng và bóc lột công nhân châu Phi một cách có hệ thống”. Họ được trả lương dưới 2 USD /giờ, lao động 8 tiếng một ngày và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.

Vấn đề này có thể đặt ra một câu hỏi lớn cho các công ty trí tuệ nhân tạo rằng, khi nó được phát triển rộng rãi hơn, để giảm giá thành, liệu các nhà sản xuất có thực hiện việc bóc lột với công nhân các nước kém phát triển hay không.

AI đang có một tác động sâu rộng tới nhiều mặt xã hội, xuất bản là ngành đầu tiên đứng ở hàng đầu đón nhận làn sóng này. Vì vậy, môi trường xuất bản còn có thể gặp nhiều thách thức và cơ hội hơn nữa trong thời gian tới.