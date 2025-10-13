Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làn sóng phẫn nộ chưa từng có của bóng đá Đông Nam Á

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:23 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chưa đầy 24 giờ, hơn 50.000 cổ động viên Indonesia "bỏ phiếu bất tín nhiệm" với HLV Patrick Patrick khi yêu cầu ông rời đội tuyển ngay lập tức.

HLV Kluivert bị phản đối dữ dội.

Trang Seasia Goal (Indonesia) tạo cơn sốt chỉ trong 24 giờ thực hiện khảo sát, với hơn 52.000 người tham gia và kết quả là một cú sốc. Có tới 91,8% người hâm mộ (48.614 phiếu) yêu cầu #PatrickOut, trong khi chỉ 8,2% (4.364 phiếu) mong HLV Kluivert được ở lại (#PatrickStay).

Cuộc khủng hoảng niềm tin này được xem là một trong những "lần bỏ phiếu bất tín nhiệm" lớn chưa từng có mà một HLV Đông Nam Á phải đối mặt trong năm 2025, và có thể là tín hiệu báo trước cho một cuộc chia tay không tránh khỏi.

Theo Seasia Goal, cuộc thăm dò này được tiến hành công khai, không chỉnh sửa hay thiên vị. Tuy nhiên, tỷ lệ chênh lệch khổng lồ giữa hai lựa chọn cho thấy làn sóng bất mãn lan rộng trong cộng đồng bóng đá Indonesia đối với vị chiến lược gia người Hà Lan.

Cựu danh thủ nổi tiếng hiện chịu áp lực khổng lồ sau chuỗi kết quả tệ hại của Indonesia. Nhiều cổ động viên cho rằng đội bóng không còn bản sắc, thiếu sức sống và mất phương hướng dưới triều đại của ông. Hashtag #PatrickOut hiện lan tràn trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số ý kiến trung lập cho rằng Kluivert vẫn xứng đáng được thêm thời gian để chỉnh đốn lối chơi và khôi phục tinh thần chiến đấu cho đội bóng. Tuy nhiên, với tỷ lệ gần như áp đảo tuyệt đối trong khảo sát mới nhất, chiếc ghế của ông không còn an toàn.

Kluivert dẫn dắt Indonesia 8 trận, nhưng thành tích chỉ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Sau hai trận toàn thua (0-1 trước Iraq và 2-3 trước Saudi Arabia), Indonesia đứng cuối bảng B, chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Thêm cú sốc cho bóng đá Indonesia

Tuyển Indonesia khả năng tụt hạng FIFA, bị Malaysia vượt mặt sau 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

7 giờ trước

Tuyển Indonesia chưa hết sốc

Nhiều tuyển thủ Indonesia bật khóc trong phòng thay đồ sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 hôm 12/10.

10 giờ trước

Bóng đá Indonesia bị kéo lùi

Những con số lạnh lùng tố cáo Patrick Kluivert khi thứ "bóng đá tổng lực" của ông chỉ mang lại 2 chiến thắng, 15 bàn thua và một Indonesia rệu rã hơn bao giờ hết.

21 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

