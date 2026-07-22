Lần đầu ngồi ôtô xem phim kiểu Mỹ tại TP.HCM

Viga Cinema được giới thiệu là mô hình "drive-in cinema" đầu tiên tại TP.HCM, nằm tại khu đô thị The Global City (phường Bình Trưng). Tại đây, màn hình LED 600 inches phục vụ các suất chiếu từ 19h30 đến 22h hàng ngày. Thay vì ngồi trong rạp truyền thống, khán giả có thể thưởng thức điện ảnh ngay trên ôtô cá nhân, với âm thanh được truyền qua sóng radio và phát trực tiếp trên hệ thống âm thanh của từng xe.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Thảo, Giám đốc rạp phim, cho biết dự án đi vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 13/6 sau 2-3 tháng lên kế hoạch, chuẩn bị và lắp đặt, chính thức thu vé từ ngày 24/7 sau khi hoàn tất thủ tục mua bản quyền phim. "Tôi rất ấn tượng với văn hóa drive-in cinema của Mỹ qua các bộ phim truyền hình, từ đó mong muốn mang trải nghiệm này đến với mọi người ở TP.HCM”, cô nói.

Giang (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cùng chồng và các con lái xe đến rạp chiếu phim ngoài trời trải nghiệm. Cô cho biết mô hình này mang lại sự thoải mái và riêng tư cho gia đình. "Tôi có thể đưa các bé nhỏ đi cùng, mang theo đồ ăn và vừa ăn tối, vừa xem phim. Gia đình tôi khá đông người, việc đi rạp truyền thống đôi khi bất tiện và không có nhiều không gian riêng", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Trí Nguyễn biết đến địa điểm này thông qua mạng xã hội, cho biết chưa từng trải nghiệm hình thức chiếu phim kiểu này mà chỉ thấy trên phim. "Cảm thấy khá mới lạ, đây là địa điểm thích hợp để hội tụ mấy anh em yêu xe, ngoài ra cũng phù hợp cho nhóm bạn, gia đình. Xem phim ở đây vui và lạ hơn ở nhà. Tuy nhiên, bộ phim chạy thử nghiệm có chủ đề Giáng sinh, hơi 'lạc' so với thời điểm mùa hè hiện tại", Trí nói.

Khu vực đậu xe được chia thành 3 zone (khu vực) theo từng loại phương tiện, luôn có nhân viên hỗ trợ điều phối trong suốt quá trình đón khách. Rạp có sức chứa tối đa 108 xe mỗi suất chiếu. Theo đơn vị vận hành, mọi vị trí trong khuôn viên đều được tính toán để đảm bảo tầm nhìn hướng về màn hình chính.

Chị em Hà và Tuấn (ngụ phường Long Trường, TP.HCM) biết đến rạp phim này thông qua các video trên mạng xã hội. "Tôi thấy rất thú vị. Đúng lúc rạp đang mở cửa trải nghiệm miễn phí, tôi quyết định đến trải nghiệm ngay", Hà nói.

Ngay từ những ngày đầu vận hành, đơn vị thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm. Bên cạnh những người tò mò với mô hình mới lạ, nhiều khán giả từng xem drive-in cinema ở nước ngoài cũng tìm đến để trải nghiệm tại Việt Nam. Các suất chiếu cuối tuần khá đông đúc.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng màn hình hiện vẫn hơi thấp và nên được nâng cao hơn để dễ quan sát hơn. Thanh Thảo, đại diện đơn vị, cho biết thời tiết cũng là yếu tố được tính toán từ đầu. Nếu trời mưa không quá lớn, phim vẫn có thể được chiếu bình thường do âm thanh đã được kết nối trực tiếp vào từng xe, trong khi màn hình bên ngoài có thể chịu nước.

Nhiều bạn trẻ tò mò cũng đến khu vực này để check-in, chụp ảnh với dàn xe trước giờ chiếu phim.

Hiện tại, mỗi ngày rạp có hai suất chiếu, bắt đầu từ 19h. Giá vé 299.000 đồng/người đã bao gồm một phần bắp rang và nước uống. Địa điểm này lựa chọn trình chiếu những bộ phim Việt Nam và quốc tế đã phát hành từ nhiều năm trước như Cục vàng của ngoại, Một nửa hoàn hảo (Materialists)...

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình